شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توفر مفاتيح المرور على هواتف بكسل.. ما هي وكيفية ترقيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم شركة جوجل مفاتيح المرور على هواتف بكسل الذكية، وتعد هذه الخطوة بديلاً أكثر أمانًا وملاءمة لكلمات المرور التقليدية، بهدف تعزيز أمان المستخدم وخصوصيته.

ما هي مفاتيح المرور

تعد مفاتيح المرور أكثر أمانًا لأنها توفر مصادقة فريدة للحساب ومقاومة للتهديدات عبر الإنترنت مثل التصيد الاحتيالي، كما لا تتطلب حفظًا من المستخدمين وتوفر تكاملًا سريعًا مع طرق إلغاء قفل الجهاز مثل التعرف على الوجه أو مسح بصمات الأصابع.

وتعمل جوجل بنشاط على الترويج لاعتماد مفاتيح المرور من خلال دمج الدعم لمفاتيح المرور عبر منصاتها مثل أندرويد وكروم، ومن خلال جعل مفاتيح المرور خيارًا افتراضيًا لحسابات جوجل الشخصية، حيث تعاونت مع شركاء الصناعة وتهدف إلى توسيع نطاق توفر مفتاح المرور على مواقع الويب والتطبيقات المختلفة.

كيفية الترقية

يمكن الوصول إلى ميزة ترقية مفتاح المرور حاليًا على هواتف بكسل بدءًا من Pixel 5a فصاعدًا وأجهزة بكسل اللوحية، مع وجود خطط للتكامل في الأنظمة الأساسية الأخرى في المستقبل، حيث دخلت جوجل في شراكات مع العديد من الشركات العالمية لتبسيط تجربة ترقية مفتاح المرور للمستخدمين.

أما بالنسبة إلى المستخدمين الذين لديهم حسابات على هذه الأنظمة الأساسية، يقدم Google Password Manager على أجهزة بكسل مساعدة إرشادية للترقية إلى مفاتيح المرور مباشرة داخل موقع الويب الخاص بالشريك أو واجهة التطبيق.

قدمت جوجل مؤخرًا ترقيات مفاتيح المرور إلى Google Password Manager من خلال Pixel Features Drop في ديسمبر، مما يمكّن المستخدمين من تحديد الحسابات المتوافقة مع مفاتيح المرور وتسهيل عملية الترقية.

وقالت جوجل إنها نظرًا لأنها تقنية مفتوحة، فإنها تسمح لأي موقع ويب أو تطبيق أو مدير كلمات مرور باستخدام هذه الميزة والمساهمة في مستقبل بدون كلمة مرور وفي نفس الوقت تعزيز عملية تسجيل الدخول للمستخدمين.