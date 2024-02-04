شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير مظلة طائرة تتبعك أثناء المطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور أحد الخبراء التقنيين مظلة طائرة تتبع المستخدم تحت المطر، وتتضمن الأداة محلية الصنع مظلة صفراء تم شراؤها من المتجر ومكونات مطبوعة ثلاثية الأبعاد مع مراوح في النهاية، ويتعين على المستخدم التحكم في المظلة باستخدام جهاز تحكم عن بعد لضمان بقائها فوق الرأس.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يخطط المخترع الآن لإنشاء نسخة أفضل يمكنها تتبع الشخص الموجود تحته ومتابعته بشكل مستقل، ويعد الاختراع الجديد هو عمل مهندس منشىء لمحتوى قناة "I Build Stuff" على اليوتيوب.



مظلة طائرة

ويقول في الفيديو: "لم تتغير المظلات حقًا منذ 4000 عام، والتصميم الأساسي هو نفسه تمامًا"، مضيفا "ولكننا في عام 2024، ولا ينبغي حتى أن نحمل مظلة."

ويتكون الابتكار من إطار مركزي على شكل X مكون من أربعة أذرع مصنوعة من ألياف الكربون، وهي قوية وخفيفة في نفس الوقت.

يحتوي كل ذراع على مروحة ومحرك في النهاية، مما يجعل الأداة تبدو وكأنها تقاطع بين مظلة وطائرة بدون طيار.



تفاصيل المظلة الجديدة

تم تصميم العديد من عناصر الجهاز على منصة البرمجيات Onshape قبل طباعتها ثلاثية الأبعاد وتسليمها إلى منزله.

استغرق بناء الجهاز أشهرًا وتضمن انتكاسة كبيرة بسبب سوء لحام الأسلاك، لكنه في النهاية كان جاهزًا للتشغيل التجريبي.

ويقول مبتكرها: "هذا الشيء يحميني في الواقع من المطر، لم تكن السماء تمطر بهذه الشدة، لكنني أعتقد أن هذا الشيء يمكنه تحمل ظروف أكثر قسوة، ولكن ربما ليس رياحًا أقوى".



المظلة الطائرة ومبتكرها

وعلى الرغم من أنه يتعين عليه التحكم في المظلة لإبقائها فوق رأسه أثناء تحركه، إلا أن المبتكر يخطط الآن لبناء نسخة أخرى "مستقلة" يمكنها متابعته بذكاء.

ويضيف: "في المستقبل، يمكنني أن أعلق كاميرا على الجانب السفلي وأكتب برنامجًا يتتبع وضعي ويحرك مظلتي وفقًا لذلك".