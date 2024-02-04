شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خليه يجربها.. طريقة السماح لشخص آخر باستخدام نظارتك أبل Vision Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان لديك نظارة Apple Vision Pro، فستتلقى بلا شك طلبات من الأصدقاء وأفراد العائلة الذين يرغبون في تجربتها، تم تصميم سماعة الرأس في المقام الأول لمستخدم واحد بسبب الملاءمة المخصصة لـ Light Seal، لكن Apple خططت لتقديم عروض توضيحية باستخدام وضع الضيف المدمج.

لكن تحذر Apple من أن الضيوف قد لا يتمكنون من الحصول على المقاس الأمثل، لكن Apple توصي بأن يقوم الشخص باختبار كل من Solo Knit وDual Loop Bands، وتقترح شركة Apple أنه يجب على الضيوف الحصول على Light Seal الخاص بهم، ولكن يبلغ سعر Light Seals 200 دولار، لذا فهذه تكلفة إضافية باهظة جدًا.

يمكن للضيوف تجربة Vision Pro مع قسم المستخدم الضيف القابل للتخصيص، وتقول شركة أبل أنه للحد من الوصول إلى التطبيقات، يجب تعيين رمز مرور، يجب إغلاق التطبيقات التي لا تريد أن يستخدمها الضيف، ويجب فتح التطبيقات التي تريد عرضها التجريبي.

كيفية بدء جلسة مستخدم ضيف - افتح مركز التحكم من خلال البحث للأعلى والنقر على الزر السفلي الموجود أعلى العرض.

- اضغط على زر مركز التحكم لفتح المزيد من الخيارات.

- اضغط على زر المستخدم الضيف.

- اضغط على التطبيقات المسموح بها ضمن نافذة المستخدم الضيف. اختر من فتح التطبيقات فقط لتقييد الوصول، أو جميع التطبيقات والبيانات للوصول غير المقيد.

- اضغط على زر الرجوع، ثم اضغط على ابدأ. ستتلقى إشعارًا بأن لديك خمس دقائق لتسليم سماعة الرأس إلى المستخدم الضيف.

-إذا لم تقم بتسليمها خلال خمس دقائق، فسيتم إيقاف تشغيل المستخدم الضيف ويتم قفل Vision Pro.

تقول Apple أنه إذا نقرت على View Mirroring أثناء تواجدك في مركز التحكم، فيمكنك رؤية ما يراه ضيفك على Vision Pro على أحد أجهزة Apple الأخرى.

ستحتاج إلى إرشاد ضيفك خلال استخدام Vision Pro، وقد يحتاج إلى الضغط مع الاستمرار على Digital Crown حتى تتم محاذاة شاشات العرض وتظهر علامة اختيار خضراء، وسيتم اتباع إعداد اليد والعين حتى يستجيب Vision Pro بشكل مناسب. كيفية إنهاء جلسة المستخدم الضيف - لإنهاء جلسة المستخدم الضيف، يحتاج الضيف ببساطة إلى إزالة Vision Pro، في المرة القادمة التي ترتدي فيها Vision Pro، سيعود إلى إعدادات يدك وعينيك الشخصية.

خيارات المستخدم الضيف أثناء جلسة Vision Pro Guest، يمكن للضيف الوصول إلى جميع التطبيقات والبيانات أو التطبيقات التي سمحت بها فقط. سيكون لأي تطبيق مفتوح حق الوصول الكامل، لذلك إذا قمت بفتح الصور، فيمكنه رؤية صورك، أو في Apple Music، يمكنه الاستماع إلى المحتوى الخاص بك.

لن يتمكن الضيوف من الوصول إلى Apple ID أو Persona أو Wallet وApple Pay، كما يتمتع الضيوف بإمكانية الوصول إلى مجموعة مختارة من الإعدادات مثل إمكانية الوصول، وخيار إعادة إعداد العين واليد، وخيار لمعرفة المزيد حول تجربة المستخدم الضيف.