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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الهبوط اليابانية تلتقط صورة غريبة على سطح القمر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
مركبة الفضاء
فيما شارك فريق SLIM من وكالة الفضاء اليابانية، JAXA آخر صورة التقطتها مركبة الهبوط في حفرة شيولي على القمر قبل الغسق، مع اقتراب الليل، فيما تستمر الليلة القمرية ما يعادل أسبوعين أرضيين ويمكن أن تصبح أكثر برودة من -200 درجة فهرنهايت.
وأكد الفريق أن مركبة الهبوط التي تعمل بالطاقة الشمسية فى حالة سبات ستستمر طوال مدة الليلة القمرية على الأقل، حيث إن فرص استئناف العمليات بعد ذلك ليست كبيرة، ولكن مرة أخرى، لقد فاجأتنا بالفعل مرة واحدة.
وكتب الفريق على X: "على الرغم من أن SLIM لم يكن مصممًا لليالي القمرية القاسية، إلا أننا نخطط لمحاولة العمل مرة أخرى اعتبارًا من منتصف فبراير، عندما تشرق الشمس مرة أخرى على الخلايا الشمسية لـ SLIM"، إذا كانت هذه حقًا هى الصورة الأخيرة لـ SLIM، من المؤكد أنها مخيفة.
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