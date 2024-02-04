شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الهبوط اليابانية تلتقط صورة غريبة على سطح القمر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم كل الصعاب، تمكنت مركبة الهبوط اليابانية SLIM من العودة إلى العمل بعد أكثر من أسبوع من سقوطها رأسًا على عقب على سطح القمر، لكنها الآن ظلت في حالة سبات طوال الليل القمري، وقد لا تكون قادرة على الاستيقاظ مرة أخرى.



مركبة الفضاء

فيما شارك فريق SLIM من وكالة الفضاء اليابانية، JAXA آخر صورة التقطتها مركبة الهبوط في حفرة شيولي على القمر قبل الغسق، مع اقتراب الليل، فيما تستمر الليلة القمرية ما يعادل أسبوعين أرضيين ويمكن أن تصبح أكثر برودة من -200 درجة فهرنهايت.

وأكد الفريق أن مركبة الهبوط التي تعمل بالطاقة الشمسية فى حالة سبات ستستمر طوال مدة الليلة القمرية على الأقل، حيث إن فرص استئناف العمليات بعد ذلك ليست كبيرة، ولكن مرة أخرى، لقد فاجأتنا بالفعل مرة واحدة.

وكتب الفريق على X: "على الرغم من أن SLIM لم يكن مصممًا لليالي القمرية القاسية، إلا أننا نخطط لمحاولة العمل مرة أخرى اعتبارًا من منتصف فبراير، عندما تشرق الشمس مرة أخرى على الخلايا الشمسية لـ SLIM"، إذا كانت هذه حقًا هى الصورة الأخيرة لـ SLIM، من المؤكد أنها مخيفة.