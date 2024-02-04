متصفح "أرك" يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين

الدمام - شريف احمد - على مدى سنوات ظلت محركات البحث مثل جوجل وياهو وبنج البوابة الرئيسية التي يدخل منها المستخدمون إلى مواقع الإنترنت واستكشاف محتوياتها.ولكن شركة ذا براوزر كومباني الناشئة المطورة للمتصفح أرك براوزر تسعى إلى تغيير هذا الواقع من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لكي يتولى المتصفح استكشاف الويب وفقا لتفضيلات المستخدم وتقديم النتائج له دون الحاجة إلى محركات البحث.وقالت الشركة الناشئة إنها ستطرح الإصدار الجديد من المتصفح الذي يحتوي على آداة الذكاء الاصطناعي خلال الشهور القليلة المقبلة، حيث سيكون في مقدور المستخدم إخبار المتصفح بما يبحث عنه ليتولى هو تقديم المعلومات ذات الصلة له من خلال التصفح أو البحث الآلي على الويب.وفي تسجيل فيديو بثته شركة ذا براوزر كومباني قال جوش ميللر الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لها إن المستخدمين سيتمكنون من كتابة شيء مثل "الحجز لفردين إما في لاما إن أو كينجز إمبريال" وسيتولى المتصفح أرك عرض النتائج التي تتضمن الفترات المتاحة في الفندقين خلال الشهور المقبلة.

كما يمكن للمستخدم حجز مائدة في مطعم من خلال الدخول إلى موقع معين بنقرة واحدة على المتصفح.

وفي الأسبوع الماضي بدأت الشركة اختبار بعض هذه الوظائف وقالت إن عددا محدودا فقط من هذه الخصائص تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم نماذج اللغة الكبيرة (إل.إل.إم) لكن كلها تعمل في محاولة لتسهيل حصول المستخدم على ما يريد عبر الإنترنت.

وفي الأسبوع الماضي أيضا طرحت الشركة تطبيق تصفح جديد للهواتف الذكية آيفون باسم آرك سيرش.

ويحتوي التطبيق على خاصية "تصفح لي" والتي تقرأ 6 روابط على الأقل مرتبطة بالموضوع وتقوم بإنتاج صفحة ويب مزودة بالصور والفيديوهات وملخص المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.

كما طرحت الشركة خاصية تسمى "روابط فورية" والتي تأخذ المستخدم مباشرة نحو رابط ما بدلا من إعادته إلى نتائج محرك البحث أولا.

على سبيل المثال عند الرغبة في مشاهدة الإعلان الترويجي لفيلم جودزيلا2 ستأخذ الخاصية الجديدة المستخدم إلى الإعلان على موقع يوتيوب مباشرة.

كما يمكن استخدام الخاصية عند الرغبة في الحصول على مجلد كامل عن موضوع معين مثل "مجلد تقيييمات آبل فيجن برو" حيث ستقوم الخاصية بإنشاء مجلد يحتوي على قصص تقييمات وعروض فيجن برو من منشورات مختلفة.