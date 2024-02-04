تكنولوجيا: مشكلة في منصة “Android Auto” تواجه بعض من مستخدمي Galaxy S24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد عدد من مستخدمي هواتف Galaxy S24 على وجود مشكلة في منصة “Android Auto” في بعض السيارات.

أشارت التقارير التي سجلت من مستخدمي هواتف Galaxy S24 إلى رصد مشكلة في الإتصال اللاسلكي بسيارتهم، ولقد إنتشرت المشكلة في سيارات سيات وسكودا وفولكس فاجن بشكل خاص.

ويؤكد المستخدمين على أن هواتف Galaxy S24 لا تدعم الإتصال بمنصة Android Auto في هذه السيارات، ولقد تم إشعار سامسونج بهذه المشكلة بالفعل، وجميع الشركات التي يمكن أن تساهم في معالجة هذه المشكلة مثل جوجل، والشركات المصنعة للسيارات.

وتشير التقارير الأولية أن المشكلة تعود للبرامج المخصصة لتشغيل منصة المعلومات في السيارات، إلا أن هذه التفاصيل لم تؤكد بشكل رسمي حتى الآن.

من جانب أخر بدأت الشركات المصنعة للسيارات السابق ذكرها بالفعل في البحث عن معالجة لهذه المشكلة التي تواجه مستخدمي Galaxy S24، بينما أطلقت سامسونج صفحة مخصصة لدعم المستخدمين في المملكة المتحدة.

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