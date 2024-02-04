تكنولوجيا: شركة TSMC تبدأ في إنتاج رقاقة Snapdragon 8 جديدة بدقة تصنيع 4 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على بدء إنتاج رقاقة جديدة من كوالكوم من سلسلة Snapdragon 8، والتي تأتي بعملية تصنيع TSMC بدقة 4 نانومتر.

كشفت صفحة “Digital Chat Station” على منصة Weibo عن تطوير كوالكوم رقاقة معالج جديدة بنموذج رقم “SM8635″، والتي يتم إنتاجها عبر شركة TSMC بعملية تصنيع 4 نانومتر.

وتؤكد التسريبات على أن الرقاقة التي يشار إليها من “Digital Chat Station” لن تكون الجيل القادم من كوالكوم Snapdragon 8 Gen 4 والتي تأتي بدقة تصنيع 3 نانومتر بعملية تصنيع TSMC المحسنة N3E.

من جانب أخر توضح تسريبات “Digital Chat Station” أن الرقاقة التي رصدت تتضمن نواة Cortex-X4 رئيسية، وكرت شاشة Adreno 735، كما أضاف مصدر التسريبات أن الرقاقة سجلت 1.7 مليون نقطة في منصة AnTuTu.

ولقد أشار “Roland Quandt” في تقرير أخر أن شركة كوالكوم تطور بالفعل اثنان من الشرائح بالمواصفات السابق ذكرها، حيث سجل المعالج الأول بنموذج رقم “SM7675” والذي ينطلق لاحقاً بعنوان Snapdragon 7+ Gen 3، والرقاقة الأخرى هي “SM8635”.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن رقاقة “SM8635” تدعم هاتف Poco F6، أي على عكس التسريبات السابقة التي أشارت إلى أن هذا الإصدار يضم رقاقة Snapdragon 7+ Gen 3، كما تدعم رقاقة كوالكوم الجديدة هاتف Redmi Note 13 Turbo، وسلسلة iQOO Neo القادمة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الرقاقة والعلامة التجارية التي تنطلق بها في الأسواق.

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