تكنولوجيا: ‏Noise تطلق سماعات Buds Xero في الهند مع تقنية ANC التكيفية بقدرة 50 ديسيبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Noise سماعات أذن لاسلكية جديدة تسمى Buds Xero في الهند، وتتميز بثلاثة خيارات للألوان: الاسود والابيض والازرق.

يبلغ سعر سماعات الأذن 3999 روبية وستكون متاحة للشراء اعتبارًا من 8 فبراير من خلال موقع Noise الإلكتروني وعلى Flipkart و Amazon.in.

وفيما يتعلق بالمواصفات، تتميز Buds Xero بتصميم أنيق وخفيف الوزن مع لمسة نهائية من الكروم الفاخر ثنائي اللون.

تستخدم السماعات مشغلات مقاس 12.4 ملم مصنوعة من PEEK (بولي إيثر كيتون) ومواد التيتانيوم لتقديم صوتيات عالية الدقة، مما يضمن أداء صوتي واضح ومتوازن.

توفر سماعات الأذن ميزة عزل الضوضاء النشطة الهجينة التكيفية (ANC) مع تقليل الضوضاء بما يصل إلى 50 ديسيبل.

وتوفر السماعة ثلاثة أوضاع ANC (الوضع الشفاف، والوضع الخفيف، والوضع العميق) للتحكم الشخصي في الصوت بناءً على البيئة المحيطة.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز سماعات الأذن بخوارزمية Sound+ التي تعمل على تحسين جودة المكالمة، مما يضمن اتصالًا واضحًا.

علاوةً على ذلك، توفر Buds Xero وضع زمن وصول منخفض يصل إلى 50 مللي ثانية، مما يقلل من تأخير الصوت من أجل مزامنة صوتية ومرئية سلسة.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل دعم الكشف داخل الأذن على تحسين سهولة الاستخدام وإيقاف الصوت مؤقتًا وتشغيله تلقائيًا عند إزالة سماعات الأذن أو إدخالها.

يتم تسهيل الاتصال من خلال تقنية Bluetooth v5.3، مما يضمن الاقتران المستقر والسريع مع الأجهزة. ويمكن للمستخدمين التحكم في تشغيل الموسيقى والمكالمات باستخدام عناصر تحكم سهلة الاستخدام تعمل باللمس.

تدعم سماعات الأذن أيضًا AI Voice Assistant للأوامر بدون استخدام اليدين. كما أنها تتميز بتقنية Hyper Sync التي تتيح لسماعات الأذن الانتقال إلى وضع الاقتران بمجرد فتح حافظة الشحن.

توفر سماعات الأذن عمر بطارية مثير للإعجاب، مع ما يصل إلى 50 ساعة من إجمالي وقت التشغيل.

كما انها تتميز بميزة الشحن السريع Instacharge، مما يوفر 6 ساعات من التشغيل خلال 10 دقائق فقط. بالإضافة إلى ذلك، فهي تأتي مع تصنيف IPX5 لمقاومة الرذاذ والعرق وضمان لمدة عام.

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