شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك: مبيعات iPhone تتفوق على جميع الهواتف لأول مرة خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Apple عن نتائج الربع الأخير - الربع الأول في الأوراق المالية للشركة - أنها حققت ربعًا قياسيًا في البلاد، وذلك بفضل الزيادة في مبيعات iPhone، وفي مكالمة الأرباح بعد النتائج، قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، إن الأعمال في الهند "نمت من حيث الإيرادات - وسجلت إيرادات ربع سنوية جيدة"، وفقًا لموقع indiatoday.

جاءت تعليقات كوك بعد أيام فقط من تسليط الضوء على مذكرة بحثية صادرة عن شركة Counterpoint أن شركة Apple تفوقت على شركة جميع الشركات كأكبر شركة للهاتف المحمول في الهند من حيث الإيرادات.

قال كوك في تصريحاته المعدة بعد أن أعلنت شركة أبل نتائجها:"ما زلنا نشهد نموًا قويًا برقم مزدوج في العديد من الأسواق الناشئة، مع تسجيل أرقام قياسية على الإطلاق في ماليزيا والمكسيك والفلبين وبولندا وتركيا، بالإضافة إلى أرقام قياسية ربع سنوية في الهند وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية وتشيلي ".

سجلت شركة أبل إيرادات ربع سنوية بلغت 119.6 مليار دولار، بزيادة 2 % على أساس سنوي في الربع المالي الأول، وكانت الإيرادات مدفوعة إلى حد كبير بالنمو في أجهزة iPhone وMac والخدمات.

وأضاف كوك: "تعلن شركة Apple اليوم عن نمو في إيراداتها لربع ديسمبر مدفوعًا بمبيعات iPhone، وسجل إيرادات غير مسبوق في الخدمات، ويسعدنا أن نعلن أن قاعدتنا المثبتة من الأجهزة النشطة قد تجاوزت الآن 2.2 مليار جهاز، وبينما يبدأ العملاء في تجربة Apple Vision Pro المذهل ، نحن ملتزمون أكثر من أي وقت مضى بالسعي وراء الابتكار الرائد".

سلطت شركة Counterpoint الضوء على أن شركة Apple أصبحت الآن شركة الهاتف المحمول رقم 1 في الهند من حيث الإيرادات، "إن تركيز شركة Apple على الهند هو (مساعدتها)، حيث تجاوزت العلامة التجارية علامة 10 ملايين وحدة في الشحنات وحصلت على المركز الأول من حيث الإيرادات في سنة تقويمية لأول مرة، مدفوعة بالطلب القوي على كل من أحدث وأقدم منتجاتها.