شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختفاء غامض لمستكشف تحت الماء في القارة القطبية الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختفت المركبة غير المأهولة تحت الماء "ران" تحت نهر جليدي في القارة القطبية الجنوبية، وتعد المركبة، المملوكة لجامعة جوتنبرج، واحدة من ثلاث مركبات مماثلة في العالم بأسره يتم استخدامها للبحث وساهمت في معرفة مهمة حول ما يسمى نهر يوم القيامة الجليدي، وفقاً لموقع scitechdaily.

اختفت سفينة "ران"، التي يبلغ طولها سبعة أمتار، في نهاية هذا الأسبوع خلال رحلة استكشافية مع كاسحة الجليد الكورية الجنوبية RV/IB Araon، تقود المشروع البروفيسورة آنا فالين، وهي واحدة من ستة مشاركين من جامعة جوتنبرج، ران هي مركبة تحت الماء بدون قائد (AUV) مزودة بالتكنولوجيا الحديثة وأجهزة الاستشعار التي يمكنها قياس وتوثيق المناطق المحيطة في الماء، وهي تتمتع بالقدرة على القيام بمهام طويلة تحت الجليد، وقد تم استخدامها بنجاح في القارة القطبية الجنوبية، من بين أماكن أخرى.

"كانت هذه هي المرة الثانية للمركبة "ران" التي تذهب فيها إلى نهر ثويتس الجليدي لتوثيق المنطقة تحت الجليد، نهر ثويتس الجليدي في القارة القطبية الجنوبية ضخم ويسمى أحيانًا نهر يوم القيامة الجليدي لأنه لديه القدرة على رفع مستوى سطح البحر العالمي عدة أمتار إذا ذوبان بالكامل، وقد حظيت قياسات ران بالكثير من الاهتمام، ليس فقط بين العلماء القطبيين.

أثناء غوصها تحت الجليد الذي يبلغ سمكه 200-500 متر، لم يكن لدى ران اتصال مستمر مع سفينة الأبحاث، وتمت برمجة المسار مسبقًا، وبفضل نظام الملاحة المتقدم، تستطيع ران العثور على طريق العودة إلى المياه المفتوحة، وغالبًا ما يكون الشكل الذي يبدو تحت نهر جليدي غير معروف تمامًا، وبالتالي، يتم بناء المهمة تحت نهر جليدي على عدة مراحل، والتي تبدأ بالقرب من القاع وخارج الجليد لتزيد الصعوبة تدريجيًا وتقترب أخيرًا من الجليد وتجري قياسات في الطبقة البينية بين الجليد والماء.

خلال شهر يناير من هذا العام، أكملت ران العديد من عمليات الغطس الناجحة تحت ثويتس، ولكن خلال عملية الغطس الأخيرة المخطط لها للبعثة، حدث خطأ ما، وبعد رحلة طويلة تحت الجليد، لم تصل المركبة ذاتية القيادة إلى نقطة الالتقاء المبرمجة، وأوقفت RV/IB Araon رحلة العودة إلى الوطن وأجريت عمليات البحث باستخدام معدات البحث الصوتي والمروحيات والطائرات بدون طيار، دون نجاح.