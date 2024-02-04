تكنولوجيا: رصد عطل بالكاميرا مع بعض وحدات Galaxy S24 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعتبر أحد أفضل ميزات هاتف Galaxy S24 Ultra هو نطاق التكبير المثير للإعجاب، ولكن عندما قام @smasithick من الهند، باختبار الكاميرات على هاتفه الجديد من سامسونج، لاحظ أن هناك شيئًا ما معطلاً.

يحتوي Galaxy S24 Ultra على نظام كاميرا رباعي مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ووحدة 10 ميجابكسل مقربة 3x، ووحدة تقريب بيريسكوب 50 ميجابكسل.

كما يوفر الهاتف تقريب بصري بجودة 2x و10x. لاحظ @smasithick أن الانتقال بين مستويات التكبير/التصغير لم يكن سلسًا.

https://x.com/smasithick/status/1752209804565893388?s=46

وفي الفيديو الذي تم نشره، يبدو التبديل بين 2x و3x و5x متشنجًا. وعندما أشار أحد المستخدمين إلى أن هذا قد يكون بسبب قيام الهاتف بالتبديل فعليًا بين الكاميرات، قال @smasithick أن هاتف Galaxy S24 Ultra المعروض في صالة عرض سامسونج يعمل بشكل لا تشوبه شائبة.

بالإضافة إلى ذلك، قال smasithick أن الصور الشخصية من الجهاز بدت جيدة وأن الصور مقاس 5x و10x تبدو باهتة.

وعندما أخذ هاتفه إلى سامسونج، قيل له في البداية أنه لا يوجد خطأ في الهاتف، لكن Samsung India أذعنت لاحقًا وقدمت كشفًا صادمًا بأن العديد من وحدات Galaxy S24 Ultra من الدفعة الأولى واجهت المشكلة.

على الرغم من وعود smasithick بوحدة بديلة وتم تصحيح المشكلة على دفعات لاحقة، إلا أنه من الصادم أن الشركة باعت قطعًا معيبة عن عمد.

ويبدو ان المستهلكون الهنود ليسوا الوحيدين الذين يحتاجون إلى التحقق من هاتف Galaxy S24 Ultra الخاص بهم بحثًا عن مشكلة أجهزة الكاميرا، حيث يبدو أنه تم الإبلاغ عن مشكلات مماثلة في تايلاند وإسبانيا.

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