تكنولوجيا: تفاصيل توضح آداء أجهزة Lenovo Xiaoxin 2024 المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة لينوفو لعقد حدث في 10 من فبراير للإعلان الرسمي عن سلسلة أجهزة الحاسب الدفتري Xiaoxin 2024، ولقد أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل آداء Lenovo Xiaoxin 2024 والرقاقات التي تدعم هذه الإصدارات.

تقدم لينوفو أجهزة Xiaoxin 2024 القادمة بسلسلة معالجات AMD Ryzen، على أن تقدم لينوفو إصدار Ryzen من جهاز Xiaoxin Pro14، وXiaoxin Pro16 للعام 2024، ونموذج Ryzen من Xiaoxin 14 وXiaoxin 16 للعام 2024، كما تطلق لينوفو جهاز Xiaoxin 27 2024 الكل في واحد بمعالج Ryzen.

ويعد معالج AMD Ryzen 7 8845H نقطة التسويق الأولى في هذه السلسلة، حيث يرتكز على معمارية Zen4 من AMD، ولقد كشفت لينوفو عن كفاءة وآداء معالج Ryzen 7 8845H الجديد في سلسلة أجهزة Xiaoxin 2024.

وتؤكد لينوفو على أن رقاقة Ryzen 7 8845H تدعم خفض إستهلاك الطاقة في الأجهزة بنسبة 30.7% مقارنة برقاقة Ryzen 7 7840HS، مما يعزز عمر البطارية، حيث يصل عمر الشحن في بطارية Xiaoxin Pro 16 2024 Ryzen إلى 9.5 ساعة، أي بتحسينات بنسبة 40% مقارنة بالإصدار السابق.

وفي آداء الجهاز في مهام الحوسبة والذكاء الإصطناعي تؤكد لينوفو على أن سلسلة معالجات Ryzen 8040 تعزز آداء الأجهزة في قوة الذكاء الإصطناعي بنسبة 60% مقارنة بسلسلة رقاقات Ryzen 7040، كما تأتي الرقاقات الجديدة بتعزيز في تشفير الفيديو بنسبة 36%، وتحسينات في آداء مهام 3D بنسبة 10%.

أيضاً ترتكز رقاقة Ryzen 7 8845H على 8 من الأنوية، و16 threads، كما تستخدم عملية تصنيع TSMC بدقة 4 نانومتر FinFET، مع كرت شاشة Radeon 780M.

من جانب أخر تعزز المعالجات الجديدة آداء الألعاب في Xiaoxin Pro 16 2024 AMD، حيث سيدعم الجهاز تشغيل Xiaoxin Pro 16 2024 AMD، وBaldur’s Gate، وShadow of the Tomb Raider، بمعدل جيد للإطارات.

المصدر