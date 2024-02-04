شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته حول ميزة المعرف البصرى "Optic ID" فى نظارة Vision Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إطلاق Vision Pro، شاركت أبل العديد من التفاصيل حول خيار مصادقة القزحية Optic ID الخاص بسماعة الرأس، وفقًا لموقع macrumors.

يمكن لـ Optic ID التعرف على تفرد قزحية العين، وهو الجزء الملون من عينيك، ما يسمح لك بفتح Vision Pro بسرعة، والسماح بعمليات الشراء عبر Apple Pay، وتسجيل الدخول إلى العديد من تطبيقات الطرف الثالث، والوصول إلى البيانات الشخصية الحساسة، التطبيقات التي تدعم Face ID وTouch ID على iPhone وiPad تدعم تلقائيًا Optic ID بعد إعداد المعرّف البصري، يصبح أيضًا مطلبًا لاستخدام شخصيتك.

تقول أبل: "بنفس الطريقة التي أحدث بها Touch ID ثورة في المصادقة باستخدام بصمة الإصبع، وأحدث Face ID ثورة في المصادقة باستخدام التعرف على الوجه، أحدث Optic ID ثورة في المصادقة باستخدام التعرف على قزحية العين، ويوفر Optic ID مصادقة بديهية وآمنة تستخدم تفرد قزحية العين، وهو ما أصبح ممكنًا بفضل نظام تتبع العين عالي الأداء من Apple Vision Pro المكون من مصابيح LED وكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء."

يقوم المعرف البصري بمسح كلتا عينيك بشكل افتراضي، نظرًا لأن حجم القزحية وبؤبؤ العين يتغير في ظروف الإضاءة المختلفة، تقول Apple إن Optic ID يتكيف عن طريق تحديث القالب المسجل بعد كل مصادقة ناجحة، وتضمن Apple تشفير جميع البيانات البيومترية وعدم نسخها احتياطيًا على iCloud أو في أي مكان آخر.

يوجد خيار إمكانية الوصول لاستخدام المعرف البصري بعين واحدة فقط والذي يمكن تشغيله في تطبيق الإعدادات ضمن إمكانية الوصول → إدخال العين، ويمكن أيضًا إيقاف تشغيل المعرّف البصري تمامًا، وفي هذه الحالة يمكنك المصادقة باستخدام رمز المرور فقط.