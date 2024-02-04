تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy Tab S6 Lite من جديد هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لإطلاق جهاز Galaxy Tab S6 Lite اللوحي من جديد في 2024 للأسواق، على أن ينطلق Tab S6 Lite 2024 ببعض التحسينات.

أكدت التفاصيل التي جاءت من قاعدة بيانات IMEI على أن سامسونج تخطط لإعادة إطلاق جهاز Galaxy Tab S6 Lite للعام 2024.

ولقد قدمت سامسونج جهاز Galaxy Tab S6 Lite للمرة الأولى في 2020 بمعالج Exynos 9611، ولقد حقق الجهاز شعبية كبيرة بين المستخدمين، كما سجل نسبة كبيرة في المبيعات.

كما أطلقت سامسونج الجهاز اللوحي من جديد في 2022 برقاقة معالج Snapdragon 732G، بينما تشير التسريبات إلى أن Galaxy Tab S6 Lite 2024 ينطلق برقاقة Exynos 1280، لذا يأتي الإصدار الجديد بتحسينات في الآداء.

ولقد كشفت التسريبات التي جاءت من منصة IMEI عن اثنان من الإختلافات بين الإصدار الجديد من الجهاز اللوحي، حيث سجل هذا الإصدار بنموذج رقم “SM-P625″، كما ينطلق Tab S6 Lite 2024 للأسواق العالمية، كما ظهر النموذج الأخر برقم SM-P627، والذي ينطلق إلى سوق تركيا.

أيضاً من المقرر أن يتوفر نموذج Wifi من جهاز Galaxy Tab S6 Lite 2024، والذي سجل بنموذج رقم SM-P620، ولقد رصد الجهاز في منصة Geekbench التي أكدت على دعم الجهاز برقاقة Exynos 1280، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

المصدر