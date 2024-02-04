تكنولوجيا: رصد جهاز Honor Pad 9 اللوحي في منصة BIS إستعداداً للإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت Honor في الإستعداد لإطلاق جهاز Honor Pad 9 اللوحي للأسواق العالمية، ولقد رصد الجهاز بالفعل في منصة BIS.

قدمت شركة Honor جهاز Honor Pad 9 اللوحي في شهر ديسمبر الماضي في السوق الصيني، ولقد أعتمد الجهاز مؤخراً في عدد من الجهات إستعداداً لإطلاق الجهاز في أسواق جديدة بدءاً من السوق الهندي.

ولقد ظهر الجهاز في منصة BIS في 19 من يناير بنموذج رقم HEY2-W09، وهو النموذج ذاته الذي ظهر في منصة IMDA في سنغافورة.

ويتميز Honor Pad 9 بشاشة LCD بحجم 12.1 إنش، وإطارات بنفس الحجم في جميع جهات الشاشة، كما يتميز الجهاز بدقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، كما تدعم شاشة الجهاز نسبة سطوع 550 nits، وتشغل 88% من إطار الجهاز، كما يتميز Pad 9 بمعدل تحديث 120Hz.

أيضاً يتميز هذا الإصدار بخفض الإنعكاسات في الشاشة بنسبة 98%، مع خفض الومضات، كما يتوافق الجهاز مع قلم stylus ولوحة مفاتيح خارجية.

ويضم الجهاز كاميرة خلفية بتصميم دائري بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، بينما يضم الجهاز 8 من المكبرات الصوتية.

كما ينطلق Honor Pad 9 برقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 8300 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 35W، وواجهة MagicOS 7.2، ونظام تشغيل Android 13، ويتوفر Honor Pad 9 بثلاثة إختيارات في الألوان.

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