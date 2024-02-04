شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أربعة رواد يغادرون محطة الفضاء الدولية في كبسولة SpaceX Dragon غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيغادر رواد الفضاء الأربعة في مهمة Ax-3 الخاصة محطة الفضاء الدولية في كبسولة SpaceX Dragon الخاصة بهم غدًا 5 فبراير، وكان من المقرر أن تنفصل مركبة Ax-3 Crew Dragon "Freedom" عن المختبر المداري يوم السبت 3 فبراير، ومع ذلك، فإن سوء الأحوال الجوية قد أبطل هذه الخطة.

ووفقًا لما ذكره موقع "Space"، تعد Ax-3 هي المهمة المأهولة الثالثة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) التي تنظمها شركة أكسيوم سبيس ومقرها هيوستن، بعد جهود مماثلة في أبريل 2022 ومايو 2023.

تم إطلاق Ax-3 على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في 18 يناير، مما أدى إلى إرسال أربعة من أفراد الطاقم عالياً.

وهم قائد Ax-3 مايكل لوبيز أليجريا، رائد فضاء سابق في ناسا وهو الآن كبير رواد الفضاء في اكسيوم سبيس؛ الطيار والتر فيلادي، عقيد في القوات الجوية الإيطالية؛ متخصص المهمة ألبير جيزيرافجي، أول رائد فضاء تركي على الإطلاق؛ وأخصائي المهمة ماركوس واندت، رائد فضاء احتياطي لدى وكالة الفضاء الأوروبية.

يحمل López-Alegría الجنسيتين الأمريكية والإسبانية، لذا تعتبر شركة Axiom Space أن Ax-3 هي أول مهمة مأهولة أوروبية بالكامل إلى محطة الفضاء الدولية.

وتعد Ax-3 هي أول مهمة مدارية لـ Villadei وGezeravcı وWandt، على الرغم من أن Villadei ذهبت إلى الفضاء شبه المداري مع Virgin Galactic العام الماضي.

على النقيض من ذلك، فإن لوبيز أليجريا خبير في هذا الأمر؛ Ax-3 هي رحلته المدارية السادسة، وكانت إحدى مهامه السابقة هي Ax-1 في عام 2022، لذا فهو أول شخص على الإطلاق يطير على متن كبسولة Dragon مرتين.

أجرى الرباعي Ax-3 أكثر من 30 تجربة علمية مختلفة خلال فترة وجودهم في المدار، بما في ذلك العمل في الفيزياء وطب الفضاء، وقال ممثلو الشركة إن بعض أبحاثهم ستساعد شركة اكسيوم سبيس على تحسين برامجها التدريبية قبل المهام المستقبلية.

في حين أن Ax-3 على وشك الانتهاء، تستعد شركة SpaceX لرحلة أخر، ى لرواد الفضاء: مهمة Crew-8 لوكالة ناسا، والتي سترسل أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية للإقامة لمدة ستة أشهر تقريبًا ومن المقرر حاليًا أن ينطلق Crew-8 في 22 فبراير.