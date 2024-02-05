شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة SpaceX ستطلق القمر الصناعي PACE لمراقبة المحيطات 6 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستطلق شركة SpaceX القمر الصناعى PACE التابعة لناسا، والذى سيساعد العلماء على قياس صحة المحيطات حول العالم، على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 من محطة كيب كانافيرال الفضائية في فلوريدا يوم الثلاثاء المقبل (6 فبراير).

ووفقا لما ذكره موقع "space"، سينقل الصاروخ Falcon 9 القمر الصناعى PACE، واسمه اختصار لـ Plankton، Aerosol، Cloud، Ocean Ecosystem، إلى مدار على ارتفاع 420 ميلاً (677 كيلومترًا) فوق الأرض، أي أعلى بحوالي 70٪ من تحليق محطة الفضاء الدولية.

وسيستخدم PACE أدواته العلمية الثلاثة "لجمع البيانات عن السحب والهباء الجوي ونمو العوالق النباتية التي يمكن أن تحدد لون المحيط، كما كتب مسؤولو ناسا في تحديث المهمة.

وأضافوا أن "قياس لون وكمية الضوء سيساعد العلماء على فهم أفضل لأنواع ومواقع الطحالب المجهرية، والتي تعتبر حيوية لصحة محيطات الأرض وحياتها البحرية".

وأوضحوا "ستساهم مهمة PACE في عمليات رصد الأقمار الصناعية العالمية التي تقوم بها وكالة ناسا منذ أكثر من 20 عامًا لبيولوجيا المحيطات والقياسات الرئيسية المتعلقة بجودة الهواء والمناخ."

وسيقوم جهاز PACE الذي يبلغ طوله 10.5 قدم (3.2 متر) بهذا العمل لمدة ثلاث سنوات على الأقل، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.