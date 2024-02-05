شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح نسخة جديدة من لعبة Until Dawn للكمبيوتر وPS5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن طرح نسخة مُجددة من لعبة Until Dawn على كل من الكمبيوتر الشخصي وPS5 في وقت لاحق من هذا العام، حيث تم الكشف عن الإصدار المُجدد (Remake) من لعبة الرعب التفاعلية خلال عرض State of Play الأخير، ويتم تطويره باستخدام محرك Unreal Engine 5 وسيتضمن العديد من التحسينات الجديدة.

لأول مرة، سيمكن للمستخدمين تجربة اللعبة من منظور الشخص الثالث، كما تعمل شركة Ballistic Moon، التي تطور الإصدار الجديد بدلاً من المطور الأصلي Supermassive Games، على توسيع لوحة الألوان لجعلها أكثر سينمائية وإضافة حركات سياقية لشخصيات اللعبة.

وأعادت الشركة تأليف الموسيقى التصويرية من قبل مؤلف موسيقى الرعب Mark Korven، بينما يتم أيضًا ترقية شخصيات اللعبة والمؤثرات البصرية والبيئات، وكتب نيل ماكيوان، المدير الإبداعي لشركة Ballistic Moon، على مدونة بلاي ستيشن: "لقد سعينا للحفاظ على السرد الرائع للنسخة الأصلية، لكننا اغتنمنا الفرصة لتوسيع نطاق الأجزاء العاطفية غير المستكشفة من القصة".

ومن المقرر أن يُصدر الإصدار الجديد من اللعبة قبل إصدار الفيلم المقتبس من Until Dawn الذي تم الإعلان عنه في يناير الماضي.