شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن توسيع قدرات جوجل بارد.. أبرزها إنشاء الصور وGemini Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل أن برنامج بارد شات بوت الخاص بها يعمل بنموذج Gemini Pro عالميًا مع دعم أكثر من 40 لغة، بما في ذلك العربية والصينية والهولندية والفرنسية والألمانية والهندية واليابانية والبرتغالية والإسبانية والتيلجو والمالايالامية.

يوفر هذا التحديث المهم مستوى جديدًا من إمكانيات الفهم والتفاعل للمستخدمين حول العالم، مما يجعل Bard رفيقًا أكثر تنوعًا ويمكن الوصول إليه من خلال الذكاء الاصطناعي، حيث يشير تكامل Gemini Pro إلى التزام جوجل بتحسين نماذج المحادثة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وتقديم وظائف التلخيص والاستدلال والعصف الذهني والكتابة والتخطيط المحسنة.

تطور جوجل بارد لقد مر بارد ببعض التحديثات منذ الكشف عنه في فبراير 2023، حيث كان مدعومًا بواسطة LaMDA (نموذج اللغة لتطبيقات الحوار)؛ في وقت لاحق من العام تم تحديثه بنموذج جديد يسمى PaLM 2؛ لكن حاليا سيكون بارد المدعوم من Gemini Pro متاحًا في أكثر من 230 دولة.

وعلى الرغم من اصطلاحات التسمية المعقدة، فإن كل تكرار لـ Bard كان بمثابة خطوة إلى الأمام في تقنية chatbot التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث عرض جهود جوجل المستمرة لتحسين وتعزيز عروض الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

توسيع قدرات بارد

أطلقت جوجل ميزة "الفحص المزدوج" في سبتمبر الماضي التي استفادت من بحث جوجل لتقييم ما إذا كان يعرض نتائج مماثلة لما أنشأه بارد، وفي ذلك الوقت كانت الميزة متاحة باللغة الإنجليزية فقط، لذا تعمل جوجل على توسيع الدعم لأكثر من 40 لغة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم عملاق البحث دعمًا لإنشاء الصور من خلال نموذج Imagen 2، الذي تم إصداره في ديسمبر.

حاليًا، الميزة تدعم اللغة الإنجليزية فقط، ويمكن للمستخدمين كتابة استعلام مثل "إنشاء صورة لسيارة مستقبلية" في واجهة chatbot.

وقالت الشركة إن الصور التي أنشأها بارد ستحتوي على علامة مائية رقمية SynthID - تم تطويرها بواسطة DeepMind - مدمجة في وحدات البكسل، ومع ذلك يتعين عليك استخدام أدوات جوجل للتعرف على تلك الصور.

دمج بارد مع مساعد جوجل

في أكتوبر، قامت الشركة بتزويد مساعد جوجل بقدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ بارد حتى يتمكن المستخدمون من القيام بأشياء مثل التخطيط لرحلة أو إنشاء قائمة مشتريات.

فتحت تطبيق بارد باللغة الإنجليزية في نوفمبر الماضي، أمام المراهقين مع قيود تمنع بارد من إنشاء محتوى غير آمن مثل المواد غير القانونية أو المرتبطة بالعمر.

تعكس هذه التحديثات تفاني جوجل ليس فقط في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ولكن أيضًا ضمان استخدامها المسؤول، ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي الخاص بـ بارد في مساعد جوجل وتنفيذ تدابير السلامة، تهدف جوجل إلى توفير تجربة أكثر فائدة وأمانًا لجميع المستخدمين.

وتمثل آخر تحديثات جوجل لبرنامج بارد، المدعومة بنموذج Gemini Pro والذي يدعم الآن أكثر من 40 لغة، إلى جانب تقديم إمكانات إنشاء الصور والدعم متعدد اللغات لميزة "الفحص المزدوج"، تقدمًا كبيرًا في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ولا تعمل هذه التطورات على تعزيز وظائف بارد وإمكانية الوصول إليه فحسب، بل توضح أيضًا التزام جوجل بدفع حدود ما يمكن أن يحققه الذكاء الاصطناعي، ومع استمرار بارد في التطور، فإنها تضع معايير جديدة لروبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، مما يجعل التفاعلات الرقمية أكثر سهولة وإبداعًا وشمولاً للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.