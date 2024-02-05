تكنولوجيا: إطلاق إصدار Huawei Watch GT 4 Gold Milanese في ماليزيا مع العروض والهدايا المجانية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة Huawei Malaysia الإصدار الجديد من ساعة Watch GT 4 Gold Milanese، وهي متاحة الآن للشراء على مستوى البلاد.

يتميز الإصدار الذهبي الميلانيني من ساعة Huawei Watch GT 4 بشاشة AMOLED بحجم 41 ملم مقاس 1.32 بوصة مع دقة 466 × 466 بكسل و 352 نقطة في البوصة. ويصل عمر البطارية إلى أسبوعين ويأتي مع مجموعة منالميزات.

ما يجعل هذا الإصدار مميزًا هو تصميمه، فتتميز الساعة بمظهر جريء وأنيق وملاءمة مريحة. كما تدعم الساعة أكثر من 25000 وجه ساعة وتتضمن ميزات مثل الجماليات الهندسية والإحصاءات الصحية ذات المستوى الاحترافي والاتصالالبيني وأوضاع التمرين المختلفة.

يبلغ سعر إصدار الساعة الذكية 1299 رينجيت ماليزي، ويمكنك شرائها مباشرة من موقع هواوي الرسمي.

ولمنح المزيد من القيمة للعملاء، تقدم هواوي هدايا مجانية بقيمة 516 رينجيت ماليزي عند شراء Watch GT 4 Gold Milanese. ويتضمن ذلك ضمانًا ممتدًا لمدة عام واحد، وحزام Huawei EasyFit Fluoroelastomer مقاس 18 ملم باللون الأبيض الجليدي، واثنين من سماعات FreeBuds SE باللون الأبيض.

سيحصل المشترون أيضًا على ضعف نقاط أعضاء هواوي للتسوق في المستقبل. هناك أيضًا قسيمة بقيمة 100 رينجيت ماليزي متاحة، ولكن يتعين عليك المطالبة بها قبل 5 فبراير 2024.

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