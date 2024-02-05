تكنولوجيا: هاتف Galaxy A55 5G يظهر إلى جانب Galaxy A35 5G في تسريب جديد قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وصل هاتف Galaxy A15 5G إلى موقع Amazon.in، بسعر حاليًا 19390 روبية هندية (~ 234 دولارًا) مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية. ومع ذلك، هناك احتمال وصول إصداري A35 و A55 في الطريق.

وبحسب ما ورد تم اعتماد كلا الجهازين في وقت واحد من قبل مكتب المعايير الهندية (BIS)، وبالتالي تمت الموافقة على بيعهما في البلاد.

وعلى ما يبدو، يحمل A55 رقم الطراز SM-A556E/DS، في حين أن A35 يحمل الطراز SM-A356E/DS.

قد تثبت هذه الاسماء الرمزية أيضًا أنها أجهزة تدعم 5G، وقد تشير ايضًا إلى أنها قد تبدو مثل هواتف A15 متوسطة التكلفة، وإن كان ذلك مع ترقيات لميزات مثل شاشات العرض المثقوبة.

وفي الوقت نفسه، قامت سامسونج بدون قصد بالكشف عن هاتف Galaxy A35 5G في الإمارات العربية المتحدة من خلال نشر صفحة دعم الجهاز الجديد نفسه (على الرغم من أنه تم تحديده فقط من خلال رقم الطراز كما هو مذكور أعلاه) مسبقًا.

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