شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 1.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت عملة البيتكوين اليوم الإثنين 5 فبراير خسارة بنسبة 1.26 %، في وقت كتابة هذا التقرير، بلغت قيمة البيتكوين 42,458 دولارًا، وفقًا لموقع gadgets360.

وسجلت الأثير خسارة بنسبة 0.42 % اليوم الاثنين، وبهذا وصلت قيمته إلى 2290 دولارًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تعد Tether وSolana وRipple وCardano وAvalanche وDogecoin من بين العملات البديلة الأخرى التي حققت خسائر.

كما سجلت كل من Polygon وShiba Inu وLitecoin وBitcoin Cash وLeo وUniswap وCosmos خسائر.

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية لقطاع العملات المشفرة بنسبة 0.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويبلغ تقييم القطاع حاليًا 1.64 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

من بين عدد قليل من العملات المشفرة التي شهدت أرباحًا اليوم، تم تمييز أسماء Binance Coin و Chainlink و Tron و Polkadot و Elrond و Iota.

يتوقع المحللون أن تشهد عملة البيتكوين قريبًا، انتعاشًا قد يظهر استقرارًا لبعض الوقت للعديد من الأصول، إن عملية تنصيف البيتكوين، والتي تحدث كل أربع سنوات وتستغرق أقل من 70 يومًا، قد دفعت البيتكوين وإجمالي القيمة السوقية تاريخيًا إلى مستويات قياسية جديدة.