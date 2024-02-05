تكنولوجيا: هاتفي OPPO Reno 12 و OPPO Reno 12 Pro قد يصلان بكاميرات بدقة 50 ميجابكسل ومعالج جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقال ان مجموعة OPPO Reno 12 جيلها ستلتزم بشاشات OLED المنحنية مقاس 6.7 بوصة مع من الاصدار القياسي وإصدار Pro في عام 2024.

ويُقال أيضًا إنها ستعود إلى دقة FHD+ على الرغم من ظهور سلسلة 11 لأول مرة مع شاشات 1.5K في الصين.

من ناحية أخرى، يُعتقد الآن أيضًا أن 12 Pro سينتقل أخيرًا من معالج Snapdragon 8+ Gen 1 إلى Dimensity 9200 في عام 2024. علاوةً على ذلك، يمكن للاصدار القياسي أن يظهر لأول مرة مع شريحة جديدة تمامًا.

ومن المتوقع أيضًا أن يتم ترقية Reno12 و 12 Pro إلى كاميرات خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، قد تحتوي إحداها على مستشعر OIS، بينما قد يحل الآخر محل الكاميرا المقربة بدقة 32 ميجابكسل من السلسلة 11 مع تقريب 2x.

من المتوقع أن يبدأ سعر Reno12 من 499 دولارًا مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، في حين أن 12 Pro قد يأتي مقابل 799 دولارًا تقريبًا.

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