تكنولوجيا: تطبيق Android Auto يقدم المباني ثلاثية الأبعاد على نطاق واسع في خرائط جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من هذا العام، بدأت خرائط جوجل على تطبيق Android Auto في عرض المباني ثلاثية الأبعاد أثناء القيادة. والآن، يتم طرح هذه الوظيفة على نطاق أوسع، وهناك بعض التفاصيل الإضافية عنها أيضًا.

تعتبر المباني ثلاثية الأبعاد في خرائط جوجل متاحة منذ سنوات، ولكن نادرًا ما يتم استخدامها في التنقل. دعمت جوجل على نطاق واسع عرض هذا التصميم أثناء التنقل على شاشة هاتفك، ولكنها بدأت تظهر مؤخرًا فقط على Android Auto.

والآن، يبدو أن هذا متاح على نطاق أوسع. فقد تم ملاحظة أن المباني ثلاثية الأبعاد تظهر الآن في Android Auto في السيارات، ومن المثير للاهتمام أن المظهر الجديد يتم تمكينه افتراضيًا.

تعرض خرائط جوجل المباني ثلاثية الأبعاد فقط على الهاتف الذكي عندما تقوم بتمكين الإعداد يدويًا، فإن Android Auto يعرضها افتراضيًا.

ولإيقاف تشغيل المباني ثلاثية الأبعاد، ما عليك سوى الانتقال إلى إعدادات خرائط جوجل وإيقاف تشغيل الميزة.

ومن الجدير بالذكر أن المباني ثلاثية الأبعاد تظهر فقط عندما يكون Android Auto في الوضع الفاتح.

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