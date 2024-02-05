شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق نظام التشغيل iOS 17.4 في مارس.. تعرف على أبرز الميزات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة Apple الشهر الماضي أن نظام التشغيل iOS 17.4 سيصدر في شهر مارس، ويتضمن التحديث العديد من الميزات والتغييرات الجديدة لجهاز iPhone، وتتضمن الميزات الرئيسية الجديدة في iOS 17.4 تغييرات كبيرة في App Store في الاتحاد الأوروبي، ونصوص Apple Podcasts، ورموز تعبيرية جديدة، وفقاً لموقع macrumors.

أكدت شركة أبل في بيان صحفي على أنه سيتم إصدار iOS 17.4 في مارس، ومن المحتمل أن تؤدي الخيارات الجديدة لتطبيقات الاتحاد الأوروبي للمطورين إلى خلق مخاطر جديدة لمستخدمي أبل وأجهزتهم، ولا تستطيع شركة Apple القضاء على تلك المخاطر، ولكن ضمن قيود قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي DMA، ستتخذ الشركة خطوات لتقليلها وسيتم تطبيق هذه الضمانات عندما يقوم المستخدمون بتنزيل iOS 17.4 أو إصدار أحدث، بدءًا من شهر مارس.

تغييرات متجر التطبيقات في الاتحاد الأوروبي

امتثالاً لقانون "DMA"، أعلنت شركة Apple عن تغييرات كبيرة في App Store و Apple Pay وSafari ، وسيتم تنفيذ هذه التغييرات مع iOS 17.4 لمستخدمي iPhone الذين يقيمون في 27 دولة تابعة للاتحاد الأوروبي.

تسمح Apple الآن بأسواق التطبيقات البديلة وخيارات الدفع البديلة على متجر التطبيقات في الاتحاد الأوروبي، وتتضمن التغييرات الأخرى في الاتحاد الأوروبي شاشة اختيار متصفح الويب الافتراضية الجديدة في Safari، وقدرة متصفحات الويب التابعة لجهات خارجية على استخدام محركات الويب بخلاف WebKit من Apple على iPhone، وقدرة تطبيقات المحفظة المحمولة التابعة لجهات خارجية على الوصول إلى NFC الخاص بـ iPhone شريحة لوظيفة الدفع بدون تلامس، والمزيد.

Apple Podcasts Transcripts

بدءًا من iOS 17.4، يقدم تطبيق Apple Podcasts الآن نصوصًا للبودكاست، مما يسمح للمستمعين بقراءة النص الكامل للحلقة، والبحث عن كلمة أو عبارة معينة، والضغط على النص للانتقال إلى جزء معين من الحلقة، وأثناء تشغيل الحلقة، يتم تمييز كل كلمة، على غرار كلمات أغنية Apple Music.

تقول شركة أبل إنها تقوم تلقائيًا بإنشاء النصوص بعد نشر حلقة جديدة، النصوص متاحة للبودكاست باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية، وستتم إضافتها للحلقات القديمة في كتالوج البودكاست بمرور الوقت.

الرموز التعبيرية

أعلنت أبل أيضاً عن تشكيلة مثيرة من الرموز التعبيرية "الإيموجي" تضم ليمونًا، وطائر الفينيق، وفطر بني، وسلسلة معدنية مكسورة، وأكثر من 100 شخص، في مواجهة جانبية، حيث ستضيف مجموعة الرموز التعبيرية الجديدة حوالى 118 رمزًا تعبيريًا جديدًا تمت التوصية بإصدارها والموافقة عليها مرة أخرى في سبتمبر.