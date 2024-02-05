شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعيد تسمية Bard التابع لها لـ Gemini.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الأسبوع الماضي، أصدرت جوجل ميزة إنشاء الصور لبرنامج الدردشة الآلي Bard الخاص بها والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وعلى غرار إنشاء صور الذكاء الاصطناعي في Copilot من مايكروسوفت، يسمح Bard من جوجل للمستخدمين أيضًا بإنشاء صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي عن طريق تقديم مطالبات نصية في برنامج الدردشة الآلي.



والآن، بعد إنشاء الصور، يقال إن جوجل تخطط لتغيير اسم برنامج الدردشة الآلي الخاص بها Bard إلى Gemini، على غرار الطريقة التي قامت بها مايكروسوفت بإعادة تسمية برنامج الدردشة الآلي الخاص بها Bing إلى Copilot.

حيث كشف مطور يدعى Dylan Roussel على النظام الأساسي X (تويتر سابقًا)، عن سجل تغييرات جديد من جوجل، والذي يتضمن على ما يبدو قائمة بالتحديثات التي تخطط جوجل لبرنامج الدردشة الآلي جوجل Bard الخاص بها، ووفقًا للقطة شاشة سجل التغيير، سيتم إصدار التحديثات في 7 فبراير، وبمجرد إصدارها، ستتضمن تبديل اسم Bard بـ Gemini.

وتتوافق هذه الخطوة مع خطة جوجل لجعل نموذج LLM Gemini متكاملاً عبر المنتجات، والجدير بالذكر أن Gemini هو نموذج الذكاء الاصطناعي وراء Bard، لذا قد تقرر جوجل دفع نموذج Gemini للذكاء الاصطناعي الخاص بها تمامًا.

إلى جانب تغيير العلامة التجارية، تكشف لقطة شاشة سجل التغيير أيضًا أن جوجل قد تقدم فئة "متقدمة" مدفوعة مدعومة من Gemini Urtla، تمامًا مثلما تقدم OpenAI للمستخدمين نموذج اللغة المتقدم الكبير GPT-4 مقابل اشتراك مدفوع، يقال إن جوجل تخطط لتقديم الإصدار المتقدم من Gemini مقابل تكلفة.

وسيقدم الإصدار المتقدم إمكانات محسنة متعددة الوسائط، ودعمًا محسنًا للتشفير، والقدرة على استكشاف الملفات والمستندات وتحليلها بعمق أكبر، بالإضافة إلى ذلك، تعمل Gemini على توسيع نطاق وصولها ليشمل كندا في هذا الإصدار، مما يمثل أول توفر لها في ذلك البلد منذ إطلاقها الأولي.

وأطلقت جوجل برنامج LLM Gemini العام الماضي، والذي تضمن ثلاثة إصدارات - Gemini Nano، وGemini Pro، وGemini Urtla، ووفقًا لشركة جوجل، فإن نموذج LLM الخاص بها قادر على "أداء مهام معقدة مثل التفكير المنطقي، والترميز، واتباع التعليمات الدقيقة، والتعاون الإبداعي".

ولكن هذا ليس كل شيء، حيث تخطط جوجل أيضًا لإطلاق تطبيق Gemini مخصص لمستخدمي الهواتف الذكية، ويعد Gemini هو تطبيق جديد من جوجل يتيح لك استخدام جوجل AI على هاتفك للقيام بمهام مختلفة، مثل التعلم والكتابة والتخطيط.

وسيعمل Gemini مع خدمات جوجل الأخرى، مثل Gmail والخرائط وYouTube، وسيحصل مستخدمو Android على تطبيق منفصل لـ Gemini، بينما قد يتمكن مستخدمو iOS من الوصول إليه من خلال تطبيق جوجل.

وفقًا لسجل التغييرات الذي تم تسريبه من جوجل، سيكون التطبيق متاحًا فقط على بعض الأجهزة، وسيدعم Gemini أيضًا المزيد من اللغات، بما في ذلك اليابانية والكورية والإنجليزية، في معظم أنحاء العالم، باستثناء بعض الدول والمناطق الأوروبية، فيما تخطط جوجل أيضًا لإضافة المزيد من البلدان واللغات إلى Gemini قريبًا.