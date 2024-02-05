شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يحتفل بمرور 20 عامًا على إنشاء فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبلغ فيس بوك الآن عامه العشرين في فبراير 2024، ويعتبر 20 عامًا رقمًا خطيرًا، لذا لا يمكننا تجاوزه، حيث نشر مارك زوكربيرج صورة له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق عليها: "بعد مرور 20 عامًا، لا يزال يفعل ذلك"، وشارك صورة "قبل وبعد" له، وهو يقف أمام جهاز كمبيوتر، ويُزعم أنها تعود إلى عامي 2004 و2024.

فيما علق حساب Instagram الرسمي لفيسبوك قائلاً "أحبك يا أبي" على منشور آخر من Zuck احتفالاً بالذكرى السنوية، وهذه المرة عبارة عن فيديو تجميعي قصير:



فيما يشير تقرير Engadget إلى أنه بعد مرور 20 عامًا، "أصبح Facebook شخصية داعمة في عالم مارك زوكربيرج"، فيما قد يكون ذلك أحد الآثار الجانبية لاستطلاع وجد أن ثلاثة من كل أربعة أمريكيين بالغين يعتقدون أن فيسبوك "يجعل المجتمع أسوأ".

أو ربما قد يكون هناك عدد أقل من الأشخاص الذين ينشطون على فيسبوك بسبب قرار Meta بإعادة تصميم موجز Facebook وبدلاً من رؤية منشورات أصدقائهم، يتعرض المستخدمون الآن لوابل من التوصيات من مجموعات وصفحات "عشوائية" (من المفترض أن تعطيك الخوارزمية ما تريد، ولكن أفاد بعض الأشخاص أنهم حصلوا على اقتراحات غير ذات صلة فقط).

وقد أفاد ثلث المراهقين الأمريكيين فقط أنهم يستخدمون فيسبوك "على الإطلاق"، وهذا انخفاض كبير جدًا عن نسبة 71% من المراهقين الذين استخدموها في عام 2015. "الموتى أكثر من الأحياء"، كما جاء في المقال.