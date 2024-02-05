تكنولوجيا: مراجعة لجهاز Lenovo Smart Paper اللوحي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنافس لينوفو مطوري أجهزة E-Ink اللوحية التي تستهدف دعم المستخدمين في التركيز على الكتابة أو القراءة بإصدارها Lenovo Smart Paper، وفي السطور القادمة نستعرض مميزات وعيوب هذا الإصدار.

التصميم

طورت لينوفو Lenovo Smart Paper بتصميم فائق النحافة لا يتخطى حجم منفذ الشحن USB C في الجانب الأيسر من الجهاز، أو بحجم يحاكي أجهزة E-Ink، ومع هذا الحجم النحيف يتميز الجهاز أيضاً بحجم كبير للشاشة.

الجهاز يتميز أيضاً بتصميم معدني قوي، كما يضم هذا الإصدار شاشة بتجربة مختلفة عن شاشات LED أو LCD المقدمة في الأجهزة اللوحية، حيث تأتي الشاشة بتصميم أقوى.

أيضاً يتميز التصميم الخارجي للجهاز بتفاصيل دقيقة تقدم للمستخدم تجربة أفضل في المهام اليومية وأكثر راحة عند الإمساك بالجهاز لفترات طويلة، وذلك من خلال زوايا بتصميم مستدير، كما يمتد غطاء الجهاز إلى حواف تحاكي المرآة قبل إطار الشاشة، أيضاً يوجد شريط معدني في الجانب الأيسر قبل الوصول للشاشة لموضع تثبيت القلم، وهو موضع بديهي للإمساك بالجهاز عند القراءة أو الكتابة.

ويفصل بين الشاشة والجزء الخاص بتثبيت القلم شريط باللون الأسود، والذي يمتد ليصل للشاشة التي تأتي أيضاً بتصميم أملس لتجربة أفضل في حالة الإمساك بالجهاز من الجهتين في نفس الوقت.

أيضاً في الجهة الخلفية للجزء الخاص بتثبيت القلم يمتد شريط رفيع، والذي يشار إلى أنه يتضمن هوائيات البلوتوث وWi-Fi، كما يظهر شعار شركة لينوفو عند الحافة وتقسم الجهة الخلفية بنسة 60 إلى 40 بنغمات مختلفة في اللون.

ويمكن ملاحظة آثار بصمات الأصابع في تصميم الجهاز من الجهة الخلفية، إلا أن هذه الآثار يمكن أن إزالتها بسلاسة، لذا بوجه عام يتميز Lenovo Smart Paper بتصميم نحيف وعصري أنيق، مع تجربة سلسة للإستخدام اليومي.

الشاشة والقلم

يتميز هذا الإصدار بشاشة E-Ink بحجم 10.3 إنش، وجودة عرض HD بطبقة من الطلاء المعتم، ويعد إرفاق قلم مع الجهاز أحد المميزات الهامة التي قدمت من لينوفو في هذا الإصدار، حيث تتوافق هذه الإضافة مع تصميم الجهاز.

أيضاً يدعم هذا التصميم المستخدم بشكل كبير للإمساك بالجهاز من هذه الجهة الخاصة بالقلم بشكل أفضل، والتي تتكامل بشكل جيد مع الحافة المواجهة من الجهاز والمميزة بتصميم مسطح.

كما تتميز الجهة الخاصة بتثبيت القلم بتصميم مغناطيسي يدعم إلتصاق القلم بشكل سريع في الجهاز، وفي التجربة العملية يمكنك ملاحظة التجربة السلسة لإستخدام القلم، إلا أنه لن يقدم آداء مثالي في الكتابة على الجهاز، حيث يأتي بمستوى متوسط بين الإصدارات المنافسة، لذا قد لا يكون الإختيار الأفضل بين المحترفين أو في مجال العمل الإحترافي، إلا أنه إختيار يتوافق مع الطلاب أو الأطفال.

من جانب أخر تعد شاشة E-Ink في جهاز Lenovo Smart Paper أحد المميزات الهامة في توفير عمر شحن أكبر في هذا الإصدار، حيث تعرف هذه الفئة من الشاشات بالإستهلاك المنخفض للطاقة.

أيضاً يمكن للشاشة أن تدعم المستخدم بعرض الصور، والتوقيت، والتقويم في وضع الإستعداد للشاشة دون أن يؤدي هذا الوضع إلى إستهلاك البطارية في الجهاز.

يمكنك أيضاً ضبط وضع تحديث الشاشة عبر تطبيق الإعدادات للحصول على آداء إنسيابي وأكثر سرعة في الشاشة، وهي ميزة تدعم المستخدمين في بعض مهام القراءة والكتابة التي تتطلب آداء أسرع، إلا أن الإختيار الأفضل والمطلوب في هذه الفئة من الأجهزة هو التبديل التلقائي بين وضع التحديث المطلوب في الشاشة وفقاً للتطبيق الحالي على الشاشة أو وضع القلم.

من جانب أخر تدعم جودة العرض HD المميزة لهذا الإصدار عرض النصوص بشكل واضح وقوي، كما تدعم شاشة الجهاز خفض تأثير الإضاءة الزرقاء التي تؤثر على عين المستخدم، وهي ميزة ممتازة لدعم تنفيذ مهام القراءة والكتابة بآداء أفضل.

وتتفوق لينوفو في هذا الإصدار على بعض الأجهزة المنافسة من خلال الإضاءة الأمامية التلقائية المدمجة في الجهاز، وهي ميزة تغيب عن بعض من الأجهزة في الأسواق، أيضاً لن يحتاج المستخدم إلى مصباح خارجي للقراءة أو الكتابة في ساعات الليل.

يمكنك أيضاً أن تحدد درجة وقوة السطوع في الشاشة لتظهر بشكل واضح ومميز في ساعات النهار، مع إضاءة دافئة في ساعات الليل.

أيضاً تتميز شاشة E-Ink بسطوع جيد في ضوء النهار مع ميزة الطلاء المعتم في الشاشة الذي يعمل على خفض الإنعكاسات لتحصل على عرض أفضل عند القراءة في الأماكن المفتوحة.

ويأتي قلم جهاز Lenovo Smart Paper بمستوى جيد من حساسية الضغط لتدوين الملاحظات خلال الإجتماعات، أو الحلقات الدراسية، كما يقدم التطبيق المدمج المستخدم بالكثير من الإختيارات للقلم أو الفرشاة، لذا سيحصل المستخدم على آداء مرن في رسم المخططات، والتصاميم الأولية التي لن يحتاج معها المستخدم إلى تطبيقات مخصصة لتنفيذ المهام المطلوبة.

بشكل عام يمكنك أن تتمع بتجربة تحاكي الكتابة والرسم بالقلم على ورق في هذا الجهاز، إلا أنها لن ترتقي بالتأكيد إلى التجربة الإحترافية المقدمة في أجهزة الآيباد وقلم Apple، أيضاً لا يصل إلى التجربة المقدمة من سامسونج في تطبيق Note، حيث لا يتضمن تطبيق لينوفو المدمج ممحاة في الجزء العلوي، أو أزرار تقدم إجراءات سريعة.

وفي التجربة العملية بشكل عام لن يجد المستخدم مشكلة في آداء الجهاز مع المعالج أو دقة اللمس، إلا أن هذه الفئة من الشاشات تتميز غالباً بالآداء البطئ إلى حد ما، لذا يحتاج المستخدم إلى الإعتياد على تنفيذ الإجراءات على الشاشة بشكل بطيء.

الآداء والبرامج

قدمت لينوفو جهاز Lenovo Smart Paper بنظام تشغيل الأندوريد، وهي ميزة يتفوق بها هذا الإصدار عن عدد من الأجهزة المنافسة في الأسواق التي تأتي بالنظام المخصص للشركة غالباً، إلا أن الجهاز مطور لدعم المستخدم في مهام الكتابة والقراءة دون تشتيت الإنتباه، لذا لا يأتي الجهاز بمتجر Google Play مخصص للتطبيقات.

ويأتي الجهاز بتطبيق مخصص لتدوين الملاحظات، ومجموعة مكتبية من خلال Ebooks.com، وهو التطبيق الأمثل لتحميل الكتب الإلكترونية، كما ينطلق الجهاز بتطبيق متصفح Firefox مثبت مسبقاً، الذي سيدعم المستخدم في تثبيت تطبيقات أخرى على الجهاز من مواقع خارجية مثل APKPure، إلا أن بعض الألعاب لن تتوافق مع الآداء البطئ للجهاز، أيضاً لن تدعم بعض التطبيقات عملية التثبيت.

وتدعم لينوفو الجهاز بمعالج Rockchip RK3566 بسرعة 1.80 GHz، والذي يقدم آداء جيد إلا أنه لا يقارن بآداء الأجهزة اللوحية التقليدية، أيضاً يأتي الجهاز بميزة Miracast التي تتيح للمستخدم مشاركة محتوى الجهاز مع شاشة التلفاز أو أي من الشاشات المتوافقة.

أيضاً مع هذا الآداء يمكن لجهاز Lenovo Smart Paper أن يقدم آداء جيد في الإجتماعات والعرض المباشر، إلا أن زمن الإنتقال عند البث لن يكون الأمثل حيث يتم تأخير وقت الإستجابة 25 مللي ثانية، لذا لا يعد الإختيار الأمثل للمصممين.

من جانب أخر لا يقدم المتصفح الآداء المثالي في مهام المتصفح الأخرى، التي تؤدي إلى ظهور الإعلانات بشكل سريع، بينما يقدم الجهاز آداء جيد في القراءة، ولا يتضمن هذا الإصدار مدخل لسماعات 3.5مم، لذا يحتاج المستخدم لسماعة لاسلكية مع ميزة الصوت المحيطي المميز للجهاز.

يمكن لجهاز Lenovo Smart Paper أن يقدم تجربة جيدة في قراءة القصص المصورة، إلا أن المستخدم لن يحصل على صفحات ملونة كاملة، لكن سيتاح تكبير النصوص، أو التنقل السلس بين الصفحات، أيضاً قد يختبر المستخدم إنتقال الظلال من الصور أو الملابس من صفحة إلى أخرى.

أيضاً في حالة تسجيل ملاحظات صوتية، سيتوفر للمستخدم إختيار واحد للإستماع إلى الملاحظات الصوتية عبر إتصال سماعة لاسلكية فقط، من جانب أخر مع غياب الأزرار فعلية قد يجد المستخدم صعوبة في التصفح في التطبيقات أو الملاحظات بإستخدام الإيماءات فقط.

البطارية والشحن

يضم الجهاز بطارية بقدرة 3550 mAh، ويأتي مع شاحن بقدرة 10W، ويمكن للجهاز أن يستمر بعمر شحن يصل إلى 8 ساعات ونصف الساعة من التشغيل، ويمكن لهذه المميزات أن تدعم الجهاز في الإستمرار بعمر شحن يصل إلى أسابيع في وضع الإستعداد.

أيضاً عند شحن الجهاز لمدة 15 دقيقة يتوفر للمستخدم عمر شحن 10%، وعند شحن الجهاز لمدة 30 دقيقة تصل نسبة شحن البطارية إلى 33%.

هل تحتاج إلى إقتناء جهاز Lenovo Smart Paper؟

أطلقت لينوفو جهاز Lenovo Smart Paper للأسواق بمستوى تسعير مرتفع، ومقابل هذا السعر يأتي جهاز بشاشة E-Ink لن تدعمك بميزة إضافة الألوان لملاحظاتك، لذا سيكون على المستخدم الإعتياد على اللون الموحد للجهاز، أيضاً يأتي هذا الجهاز بمهام محدودة لا يتوافق مع السعر المرتفع.

ومع التصميم المميز لجهاز لينوفو والمميزات المقدمة في هذا الإصدار يمكن أن يدعمك في مهام تدوين الملاحظات بشكل رئيسي، وتأتي مهام القراءة في المرتبة الثانية.