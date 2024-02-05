تكنولوجيا: iQOO تتجه لإستخدام شاشات OLED في سلسلة iQOO Z9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي جاءت من “Digital Chat Station” على أن سلسلة iQOO Z9 تأتي قريباً بشاشات OLED.

تستعد علامة iQOO لإطلاق جيل جديد من هواتفها الذكية من سلسلة iQOO Z، ولقد كشف تقرير جديد من “Digital Chat Station” عن بعض التفاصيل حول الإصدارات المرتقبة من الشركة.

وعلى عكس الإصدارات السابقة من سلسلة هواتف iQOO Z المتوسطة التي انطلقت للأسواق بشاشات LCD، تأتي سلسلة iQOO Z7 بشاشات OLED.

كما يؤكد مصدر التسريبات على أن هذه الإصدارات ستتميز بدقة 1220 بيكسل في الشاشة، أو التي تعرف في السوق الصيني بجودة عرض 1.5K، وهي جودة عرض تتوسط Full HD و QHD.

يذكر أن سلسلة iQOO Z الأخيرة تضمنت هاتفي Z8، وZ8x، ولقد تميز كلا الهاتفين بمعالج يرتكز على دقة تصنيع 4 نانومتر، حيث ضم Z8 معالج بسرعة 3.1 GHz مع كاميرة بدقة 64 ميجا بيكسل، بينما ضم Z8x بطارية بقدرة 6000 mAh.

يذكر أن iQOO تطلق الإصدارات الجديدة من سلسلة iQOO Z كل 6 أشهر، لذا من المتوقع أن تنطلق سلسلة iQOO Z9 بشكل رسمي في نهاية شهر فبراير الجاري.

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