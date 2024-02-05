تكنولوجيا: صور حية مسربة لهاتف Nothing Phone (2a) المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف شركة Nothing قريباً عن هاتفها المتوسط Nothing Phone (2a)، ولقد رصدت أحدث الصورة الحية التي تقدم نظرة أوضح على تصميم هذا الإصدار.

تستمر شركة Nothing في العمل على زيادة حصتها في سوق الهواتف الذكية بمزيد من الإصدارات، وإلى جانب إصدارات الشركة التي تنافس في سوق الهواتف المميزة، تستعد الشركة لإضافة إصدار جديد بتكلفة منخفضة للأسواق بعنوان Nothing Phone (2a).

ولقد شغل هذا الإصدار عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم تعود التسريبات بصور حية تؤكد على أن Phone (2a يأتي بكاميرة أمامية في ثقب يتوسط الشاشة، إلا أن بعض تفاصيل الشاشة والجهة الأمامية محجوبة بفضل حافظة حماية للهاتف.

ويضم الهاتف اثنان من الكاميرات في الجهة الخلفية، ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن الكاميرة تتضمن مستشعر Samsung GN9 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر JN1 بدقة 50 ميجا بيكسل وزوايا عرض فائقة الإتساع.

أيضاً من المتوقع أن يضم Nothing Phone (2a) شاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz.

كما أشارت تسريبات أخرى إلى أن Nothing تدعم هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 7200، مع إختيارات في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يبدأ سعر الهاتف من 400 دولار أو 400 يورو.

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