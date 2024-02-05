تكنولوجيا: طلبات الحجز المسبق لهواتف Oppo Find X7 تتخطى مليون وحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إرتفعت طلبات الحجز المسبق لسلسلة هواتف Oppo Find X7 منذ الإعلان الرسمي حتى الآن إلى مليون طلب، إلا أن هذه الطلبات مازالت تقتصر حتى الآن على السوق الصيني.

كشفت Oppo النقاب عن هاتف Find X7 Ultra في بداية هذا العام، ومن ثم قدمت هاتف Find X7 بعد مرور أربعة أسابيع على الإعلان عن إصدار Ultra.

ولقد أكد “Billy Zhang” في منشور على منصة Twitter على أن سلسلة Find X7 تجذب قاعدة كبيرة من المستخدمين، رغم أن طلبات الحجز المسبق مازالت محدودة الآن بالسوق الصيني فقط، حيث لا يتوفر الهاتفين في أسواق أخرى بشكل رسمي حتى الآن.

ويتميز إصدار Ultra برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3 واثنان من كاميرات periscope، كما يتميز الهاتف بسعة ممتازة للبطارية.

يذكر أن ترخيص Oppo لتقنية 5G سيدعم الشركة لإطلاق هاتفها المميز Find X7 Ultra في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة.

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