تكنولوجيا: صور تستعرض تصميم ومواصفات هاتف Asus Zenfone 11 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق سلسلة هواتف Zenfone 11 قريباً للأسواق، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المسربة تصميم وألوان هاتف Zenfone 11 Ultra إلى جانب مواصفات هذا الإصدار.

كشف أحد مستخدمي منصة “Reddit” عن تفاصيل كاملة حول هاتف Zenfone 11 Ultra، مع صور توضح تصميم الهاتف وصندوق التغليف، وتؤكد الصور على أن الهاتف يأتي بتصميم يحاكي ROG 8 Pro.

كما يأتي هاتف Zenfone 11 Ultra بتفاصيل دقيقة في التصميم مقارنة بإصدار الشركة السابق ROG 8 Pro، والذي يهدف إلى جذب قاعدة أكبر من المستخدمين، إلا أن هاتف Ultra يضم أيضاً الكثير من المواصفات المميزة لسلسلة ROG Phone 8 عدا معدل التحديث، حيث يدعم هاتف 11 Ultra معدل تحديث 144Hz كبديل لمعدل 165Hz المميز لإصدارات Phone 8.

أيضاً من المقرر أن ينطلق Zenfone 11 Ultra برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 4.0.

كما يضم الهاتف شاشة AMOLED LTPO بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، وتأتي كاميرة السيلفي في ثقب الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرة telephoto بدقة 32 ميجا بيكسل وميزة التكبير البصري حتى 3 مرات، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 13 ميجا بيكسل وزوايا عرض فائقة الإتساع.

أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5500 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 15W.

وتؤكد الصور على أن هاتف Zenfone 11 Ultra يتوفر بألوان الأزرق، والرمادي، والأسود، والأخضر، إلى جانب اللون الذي أطلقت عليه Asus لون “صحراء سينا”، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول سعر هذا الإصدار.

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