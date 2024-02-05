شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلق المركبة الفضائية "PACE" لدراسة أصغر أسرار الأرض من الفضاء.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تطلق ناسا غدًا 6 فبراير، قمرًا صناعيًا كبيرًا تبلغ تكلفته عدة ملايين من الدولارات إلى مكان محجوز في مدار الأرض، وتقع المركبة الفضائية المسماة PACE فوق محطة الفضاء الدولية (والتي تعني Plankton، Aerosol ، Cloud ، Ocean Ecosystem)، وهدفها مراقبة صحة كوكب الارض على نطاق ملحمي، بدءًا من أعماق البحار الزرقاء الشاسعة إلى بعيدًا عبر سحبها البيضاء، وفقاً لموقع space.

ومن المقرر حاليًا أن يتم الإقلاع خلال الساعة 1:33 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة 33 : 8 صباحاً بتوقيت مصر يوم الثلاثاء (6 فبراير)، وسيتم إطلاق المركبة الفضائية على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا.

وقال جيريمي ويرديل، عالم مشروع المهمة، خلال مؤتمر صحفي: "نحن ندرس نظام الأرض المشترك - إنها ليست مهمة محيطية، وليست مهمة جوية، وليست مهمة برية، إنها مهمة تتضمن كل تلك الأشياء، ما نقوم به هنا مع PACE هو في الواقع البحث عن الكون المجهري، وغير المرئي في الغالب، في البحر، وفي السماء، وفي بعض الدرجات، على الأرض".

وقالت كارين سانت جيرمان، مديرة قسم علوم الأرض في ناسا، خلال المؤتمر الصحفي: "المحيطات تشكل 70٪ من كوكبنا، إن تأثير المحيطات على حياتنا هائل - ومع ذلك، فإن المحيطات هي واحدة من أجزاء الأرض الأقل فهمًا جيدًا".