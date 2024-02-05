شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شكاوى من وزن Vision Pro.. وأبل ترد: لا توجد طريقة لجعلها أخف وزنًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكي العديد من المستخدمين من ثقل وزن جهاز Apple Vision Pro وهو أمر غير مريح بعد فترة من الوقت، لكن المسئولين التنفيذيين في شركة أبل يقولون إنه خفيف الوزن بقدر ما يمكن أن يصنعوه، وفي مقابلة أجرتها مجلة Vanity Fair نُشرت مؤخرا، ناقش اثنان من المسئولين التنفيذيين في الشركة حجم ووزن سماعة الواقع المختلط، المصنوعة من المغنيسيوم وألياف الكربون والألومنيوم.

وقال ريتشارد هوارث، نائب رئيس شركة أبل للتصميم الصناعي، لمجلة فانيتي فير: "لم يكن بوسعنا فعل أي شيء لجعله أخف وزنا أو أصغر حجما"، وفي الوقت نفسه، قال مايك روكويل، نائب رئيس مجموعة منتجات Vision التابعة لشركة Apple: "لقد قمنا بتعبئة أكبر قدر ممكن من التكنولوجيا في هذا العامل الصغير".

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، للمجلة أيضًا إن جهاز Vision Pro الذي نراه اليوم قد قطع شوطًا طويلًا من حيث حجمه، قائلاً إنه كان في السابق "وحشًا"، وقال: "لم تكن ترتديه حقًا في ذلك الوقت"، "لم يكن من الممكن ارتداؤها بأي وسيلة من وسائل الخيال".



وقد تم إطلاق Vision Pro في الولايات المتحدة يوم الجمعة، ويزن الجهاز حوالى 650 جرام، اعتمادًا على استخدام مرتديه للملحقات الخفيفة واختياره لعصابة الرأس المنفردة أو المزدوجة الحلقة، وكانت إحدى الشكاوى الشائعة بين الصحفيين وعشاق التكنولوجيا الذين يراجعون الجهاز هي أنه قد يكون غير مريح عند ارتدائه لفترة من الوقت.