شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت.. تعاون جديد لمساعدة الصحفيين في إنتاج المحتوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مايكروسوفت أنها تتعاون مع منصة سيمافور الإعلامية، وغيرها من المؤسسات الإخبارية لمساعدة الصحفيين على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج المحتوى.

وذكرت مايكروسوفت أنها ستساعد المؤسسات على تحديد وتحسين الإجراءات، والسياسات لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في جمع الأخبار وفي أنشطة أخرى بالقطاع. نشرة ​​للأخبار العاجلة وأشارت سيمافور أنها ستطلق نشرة ​​للأخبار العاجلة تحمل اسم (سيجنالز).

وهذه النشرة يمكن للصحفيين استخدامها بمساعدة أدوات من شركتي أوبن إيه.آي ومايكروسوفت لتزويد القراء بالتحليلات والرؤى حول القصص الإخبارية العاجلة. أنشطة تعاون مع مؤسسات إخبارية مايكروسوفت أعلنت أيضا عن أنشطة تعاون مع مؤسسات إخبارية منها كلية كريج نيومارك لخريجي الصحافة بنيويورك.

كما تضم رابطة أونلاين نيوز ومؤسسة جراوند تروث بروجكت وذلك لاستكشاف سبل دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملها وفي غرف الأخبار.

