شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تحذر: تغير المناخ يعرض أكبر احتياطيات الكوكب من مياه الشرب للخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير دراسة عالمية فحصت التغيرات في درجات الحرارة في 12 كهفًا في جميع أنحاء العالم إلى أن جزءًا كبيرًا من إمدادات المياه العذبة المتوفرة بسهولة على الأرض قد تكون معرضة للخطر بسبب تغير المناخ، وفقًا لموقع scitechdaily.

تسمح الكهوف للعلماء بمراقبة الأنظمة الموجودة تحت الأرض والموزعة في جميع أنحاء الكوكب، وهي أنظمة لا يمكن للبشر الوصول إليها في غالبيتها العظمى، وتعد هذه النظم البيئية موطنا لأكبر احتياطي من المياه العذبة المتاحة للاستهلاك البشري الفوري، وتسكنها كائنات حية فريدة وعالية التكيف، مما يضمن جودة هذه الاحتياطيات الاستراتيجية لمستقبل البشرية من خلال إعادة تدوير المواد العضوية والملوثات.

في هذه الدراسة، التي نُشرت مؤخرًا في مجلة Scientific Reports، قام فريق البحث الدولي بتحليل أكثر من 105000 قياسات لدرجة الحرارة في الكهوف الواقعة في مناطق مناخية مختلفة ومقارنتها مع درجة حرارة السطح المقابلة.

تقول آنا صوفيا ريبولييرا، منسقة هذه الدراسة وعالمة الأحياء في مركز البيئة والتطور والتغيرات البيئية في البرتغال: "كشفت التغيرات في درجات الحرارة عن ثلاثة أنماط متميزة من الاستجابة الحرارية للبيئة تحت الأرض مقارنة بالسطح، وهو أمر جديد".

كانت جميع التغيرات السنوية في درجات الحرارة المسجلة في الكهوف صغيرة - بين 0.1 درجة مئوية، وهي الأصغر، و8.8 درجة مئوية، وهي الأكبر، ولكن في حين أن درجات حرارة الكهف في بعض الحالات عكست درجة حرارة السطح مع تأخير طفيف، في حالات أخرى انعكست التغيرات السطحية بسرعة في باطن الأرض، كما كانت هناك بعض الحالات التي كان فيها نمط عكسي: كلما ارتفعت درجة الحرارة على السطح، انخفضت درجة الحرارة في الكهف (والعكس صحيح)، كما هو الحال في المرآة الحرارية.

تظهر النتائج أن متوسط درجة الحرارة في الكهوف يعكس متوسط درجة الحرارة في الخارج، والنتيجة هي أن ارتفاع درجة الحرارة المتوقع في سياق تغير المناخ على السطح سوف ينعكس في باطن الأرض.

تسكن الكهوف مجتمعات من الأنواع النادرة وغير المحمية - التي تضمن جودة المياه وتتكيف مع العيش في بيئات مستقرة للغاية، مع الحد الأدنى من التغيرات في درجات الحرارة، وبالتالي، فإن "عواقب ارتفاع درجة الحرارة لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق، وهي بالتأكيد ضارة بجودة أكبر احتياطي من المياه العذبة المتاحة للاستهلاك الفوري"، كما يحذر الباحث.