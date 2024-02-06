شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 8.6% خلال الربع الأخير من 2023.. وأبل تتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت شحنات الهواتف الذكية العالمية في الربع الرابع من عام 2023 إلى 328 مليون وحدة، ما يمثل زيادة بنسبة 8.6٪ عن الربع الرابع من عام 2022، وفقًا لشركة الأبحاث Omdia، ويختتم هذا النمو، وهو أول ارتفاع كبير منذ الربع الثاني من عام 21، تسعة أرباع متتالية من الانخفاض على أساس سنوي في إجمالي شحنات الهواتف الذكية.

فبعد مواجهة تحديات مثل اضطرابات سلسلة التوريد في عام 2022، يبدو أن صناعة الهواتف الذكية بدأت تستقر، ووعلى الرغم من النمو الإيجابي، انخفض إجمالي الشحنات لعام 2023 بنسبة 3.5% مقارنة بعام 2022، مما يشير إلى انتعاش حذر.

وقد سيطرت شركة في الربع الرابع من عام 2023، بشحنة قياسية بلغت 78.7 مليون وحدة، بزيادة قدرها 6.5% عن العام السابق، مدفوعة بسلسلة iPhone 15.





التوقعات لعام 2024ومن المتوقع أن يعود سوق الهواتف الذكية إلى النمو في عام 2024؛ ومع ذلك، تتوقع أومديا تحديات محتملة تؤدي إلى نمو سلبي في النصف الثاني من العام، ويعد التأخير في التعافي الاقتصادي، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، ونمو سوق الهواتف المستعملة من العوامل التي تساهم في حالة عدم اليقين هذه.