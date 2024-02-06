شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سماعة Vision Pro تحصل على أول تطبيق Metaverse مع "رسومات واقعية للغاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحلول الربع الثاني من هذا العام، من المرجح أن تحصل سماعة الرأس Vision Pro من Apple على أول تطبيق Metaverse لها، تعمل شركة Victoria VR، وهي شركة تعمل في مشاريع متعلقة بالواقع الافتراضي، على تطوير هذا التطبيق لجهاز Vision Pro، وفقاً لموقع gadgets360.

سيحتوي التطبيق على رسومات واقعية للغاية لجعل تجربة سماعة الرأس غامرة قدر الإمكان من الناحية التكنولوجية، ومن خلال هذا، تتطلع Victoria VR إلى التواصل مع أعضاء قطاع الألعاب العالمية المتطورة في الوقت الذي تستعد فيه سوق الألعاب العالمية للوصول إلى قيمة 256.9 مليار دولار بحلول عام 2025.

أصدرت شركة Apple سماعة الرأس Vision Pro المستقبلية ذات الواقع المختلط (XR) في 2 فبراير 2024 – بعد عدة أشهر من الإعلان عنها في مؤتمر المطورين العالمي في 5 يونيو 2023، ويبلغ سعر سماعة الرأس 3499 دولارًا.

من خلال نشر تطبيقها على Vision Pro، تتطلع Victoria VR إلى دمج تكنولوجيا Apple الداخلية مع تقنياتها الخاصة وتقديم تجربة لعب واقعية للاعبين.

صرحت شركة Victoria VR،"ستكون هناك فرص جديدة كل يوم لتشجيع المستخدمين على العودة والتفاعل مع العالم، سوف نستضيف مسابقات ونقدم مكافآت يومية/أسبوعية/شهرية للمستخدمين وسنعمل مع الطبقة العليا في صناعة الألعاب، وسنقوم بإنشاء سلسلة من المهام والألعاب المصغرة بالاعتماد على الخبرة الغنية المكتسبة من أسلافنا".

ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من إحجام شركة Apple عن السماح لمستخدميها بالتعامل مع الأصول الرقمية الافتراضية المتقلبة مثل العملات المشفرة، فإن تطبيق Victoria VR سيعرض مستخدمي Vision لأنشطة التشفير وNFT.