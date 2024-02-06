شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف سيبدو "مديرك" في عصر الذكاء الاصطناعي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن يغير الذكاء الاصطناعي وظيفتك فحسب، بل سيغير مديرك أيضًا، ففي حين أشارت الدراسات إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يمنح العمال العاديين زيادة كبيرة في الإنتاجية، إلا أن هناك دلائل تشير إلى أنه لن يؤدي ببساطة إلى أتمتة الوظائف واستبدال العمال البشريين، بل سيلعب دورًا أكثر تعقيدًا في القوى العاملة.



وقال فابيان ستيفاني، الذي يحاضر حول الذكاء الاصطناعي في معهد أكسفورد للإنترنت، لموقع Business Insider، إن الذكاء الاصطناعي كان له "دور غامض في سوق العمل" أكثر من مجرد التسبب في "أتمتة" الوظائف على "نطاق واسع".



ويعد ستيفاني من بين الخبراء الذين أخبروا BI أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤثر على وظيفة رئيسك بقدر ما يؤثر على وظيفتك، لأن الذكاء الاصطناعي يجعل المهارات - وليس الحجم - المعيار الذي يتم من خلاله الحكم على قادة مكان العمل بأهميتهم.



وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يؤثر على مكان العمل "على مستوى المهمة والمهارة"، وأضاف: "يتعلق الأمر بتعزيز وأتمتة أشياء معينة"، وقال رافين جيسوثاسان، القائد العالمي لخدمات التحول في شركة ميرسر الاستشارية العملاقة، إن التغييرات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي تتوافق مع التغييرات المستمرة في كيفية تعامل الشركات مع القيادة.



وقال جيسوثاسان لـ BI: "لقد بدأت الشركات بالفعل في إعادة كتابة قواعد القيادة، وإعادة كتابة قواعد الإدارة، ومكافأة المديرين على أشياء مختلفة"، وتاريخيًا، كانت أقدمية العامل تعكس حجم فريقه وميزانيته.



ومع وجود الذكاء الاصطناعي على الساحة، لن يعكس ذلك الرواتب والميزانيات كثيرًا، بل سيعكس قول أصحاب العمل: "سأكافئك بالفعل على تأثيرك على الشركة"، قال جيسوثاسان.

إذا أعاد الذكاء الاصطناعي هيكلة أعباء عمل الأشخاص وجعل العمال الأفراد أكثر إنتاجية، كما قال نيكولا موريني بيانزينو، كبير مسؤولي التكنولوجيا العالمي في EY، لـ BI، فإن مقاييس مثل عدد التقارير المباشرة أو حجم الميزانية قد لا تعد مقاييس كافية للقيادة.



وقال: "أنت في الأساس بحاجة إلى تغيير الطريقة التي تنظر بها إلى انضباط الإدارة بشكل عام"، وأضاف "الأمر لا يتعلق بالقيام بشيء كنت أفعله بالأمس بشكل أكثر كفاءة، الأمر يتعلق بالقيام بشيء مختلف تماما".