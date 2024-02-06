شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعرض ميزة EyeSight عيون مرتديها فى Apple Vision Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل سماعة Vision Pro للبيع في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بشاشة عرض EyeSight، حيث تستخدم العديد من مقاطع الفيديو لعيون مرتديها في وقت واحد، ويتكون الغلاف الزجاجي لسماعة الرأس من ثلاث طبقات تسمح لسماعة الرأس بإظهار نسخة ثلاثية الأبعاد لعين مرتديها بتأثير مجسم، ويوضح التفكيك أيضًا سبب ظهور EyeSight باهتًا مقارنة بمقاطع فيديو Apple التي تعرض سماعات الرأس، وفقًا لموقع macrumors.

في منشور مفصل يستكشف المكونات الموجودة داخل Apple Vision pro، يوضح موقع iFixit كيف أن الجزء الأمامي من سماعة الرأس، الذي يشبه زوجًا من نظارات التزلج، مجهز بثلاث طبقات، وهذا يعني أنه بالإضافة إلى شاشة OLED الموجودة في المقدمة، فإن Vision Pro مزود بطبقة عدسية وطبقة موسعة، ويؤدي الجمع بين الثلاثة إلى الحصول على نسخة ثلاثية الأبعاد لعين مرتديها.

ومن أجل تحقيق التأثير المجسم للصورة ثلاثية الأبعاد لعين الشخص، قامت شركة Apple بتجهيز Vision Pro بعدسة شاشة OLED، المصممة لعرض صور مختلفة من زوايا مختلفة، يقول موقع iFixit أن Vision Pro يمكنه إنشاء "وجه ثلاثي الأبعاد عبر التأثير المجسم" باستخدام صور الوجه المقطوعة والمحرفة والمعروضة من زوايا صغيرة تخدم العينين اليسرى واليمنى.

وأوضحت الشركة أنه نتيجة لعرض الصورتين على نفس الشاشة، يجب عرضهما بدقة أقل مما يؤدي إلى نتيجة ضبابية، وفي الوقت نفسه، تعمل العدسة الثانية الموجودة أعلى Apple Vision Pro على توسيع العرض ثلاثي الأبعاد للطبقة العدسية الأخرى بحيث لا تظهر العيون قريبة جدًا من أنف مرتديها.

يؤدي الجمع بين هذه الطبقات إلى تقليل رؤية عيون مرتديها عبر ميزة EyeSight، كما يتم تقليل زوايا الرؤية أيضًا، شارك iFixit أيضًا مقطع فيديو يُظهر شاشة OLED أسفل الطبقتين مع ما يبدو أنه بعض القطع الأثرية المعروضة على الحواف اليسرى واليمنى من الشاشة - ولا تكون مرئية إلا عند إزالة الطبقات الأخرى.