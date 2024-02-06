شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 94 % من مستخدمي الإنترنت بالعالم يمتلكون حسابات سوشيال ميديا.. دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أحدث دراسة لموقع statista للتحليلات السوقية، أنه اعتبارًا من يناير 2024 كان هناك 5.35 مليار مستخدم للإنترنت في جميع أنحاء العالم ما يمثل 66.2 بالمائة من سكان العالم، ومن هذا المجموع كان 5.04 مليار أو 62.3% من سكان العالم من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، أي أن حوالى 94% من مستخدمي الإنترنت يمتلكون حسابات سوشيال ميديا. الاستخدام العالمي للإنترنت وتعد شبكة الإنترنت، التي تربط مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ركيزة أساسية لمجتمع المعلومات الحديث، واحتلت شمال أوروبا المرتبة الأولى بين مناطق العالم من حيث حصة السكان الذين يستخدمون الإنترنت في عام 2023.

وفي النرويج والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، استخدم 99% من السكان الإنترنت اعتبارًا من أبريل 2023، وكانت كوريا الشمالية على العكس من ذلك، نهاية الطيف، مع عدم انتشار استخدام الإنترنت تقريبًا بين عامة السكان، لتحتل المرتبة الأخيرة على مستوى العالم.

وكانت آسيا موطنًا لأكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم - أكثر من 2.93 مليارًا وفقًا لآخر إحصاء، واحتلت أوروبا المرتبة الثانية بحوالي 750 مليون مستخدم للإنترنت، وتحتل الصين والهند والولايات المتحدة مرتبة متقدمة على الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم من حيث عدد مستخدمي الإنترنت.

التركيبة السكانية لمستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من عام 2022، بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت من الإناث في جميع أنحاء العالم 63%، أي أقل بنسبة 6% من نسبة الرجال، وكان التفاوت بين الجنسين في استخدام الإنترنت أكبر في الدول العربية وإفريقيا، حيث بلغ الفارق حوالي 10%.

وأظهرت المناطق في جميع أنحاء العالم، مثل رابطة الدول المستقلة وأوروبا، فجوة أصغر بين الجنسين، واعتبارًا من عام 2022، كان الاستخدام العالمي للإنترنت أعلى بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا في جميع المناطق، ويمثل الشباب في أوروبا أكبر انتشار للاستخدام، بنسبة 98 بالمائة.

وبالمقارنة، بلغ المتوسط العالمي للفئة العمرية 15-24 سنة 75 في المائة، وكان مستوى الدخل في البلدان أيضًا عاملاً أساسيًا للوصول إلى الإنترنت، حيث تفيد التقارير أن 92% من سكان البلدان ذات الدخل المرتفع يستخدمون الإنترنت، مقابل 26% فقط من الأسواق منخفضة الدخل.