تكنولوجيا: شركتي نوكيا و ڤيڤو توقعان اتفاقية ترخيص مشترك لبراءات الاختراع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة نوكيا اليوم أنها وقعت اتفاقية ترخيص مشترك متعددة السنوات مع شركة Vivo. ووافقت الشركة الصينية على دفع إتاوات للشركة الفنلندية بالإضافة إلى مدفوعات تعويضية عن فترة النزاع.

تعمل الاتفاقية على حل جميع الدعاوى القضائية المعلقة بشأن براءات الاختراع بين الطرفين. ستظل الشروط المبرمة بين Nokia و Vivo سرية، على النحو المتفق عليه بين الشركتين.

وتعد الاتفاقية إحدى الخطوات النهائية لدورة تجديد ترخيص الهاتف الذكي لشركة نوكيا. ومن المفترض أن يفتح ذلك أبواب ڤيڤو للعودة إلى السوق الأوروبية بعد أن مُنعت الشركة من بيع هواتفها الجديدة بسبب الدعوى القضائية المعلقة.

وقد كشفت جيني لوكاندر، رئيسة شركة Nokia Technologies، أن هذه هي الاتفاقية الرئيسية السادسة لترخيص براءات الاختراع للهواتف الذكية التي توقعها نوكيا خلال الثلاثة عشر شهرًا الماضية.

وعلى ما يبدو، ستوفر الصفقة استقرارًا طويل الأمد لأعمال الترخيص الخاصة بالشركة “لسنوات قادمة“.

من جانبها، قالت شركة Vivo إن الاتفاقية تعكس “الاعتراف المتبادل والاحترام لقيمة براءات الاختراع لبعضها البعض في مجال التكنولوجيا الخلوية“، وستلعب الصفقة دورًا مهمًا في تعزيز “بيئة التطوير الإيجابية داخل الصناعة“.

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