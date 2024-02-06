أسهل طريقة لحفظ المواقع في خرائط جوجل

الشارقة - اميمة ياسر - تعد خرائط Google أداة لا تقدر بثمن للملاحة اليومية، حيث تقدم طرقًا محددة واتجاهات خطوة بخطوة ومعلومات عن وسائل النقل العام لمساعدة الأشخاص على التجول، ومع ذلك يمكن استخدام الخرائط لأكثر من مجرد توجيه المستخدمين من النقطة أ إلى النقطة ب، بحسبموقع mashable.

بالإضافة إلى وظيفة تحديد الطريق، تتيح لك خرائط Google أيضًا حفظ المواقع لوقت لاحق، إنها ميزة مفيدة لتخطيط الرحلات، أو حفظ مطاعمك المفضلة، أو تنظيم قائمة بأفكار المواعدة الليلية، ما يتيح لك تحديد الأماكن على خريطتك بالإضافة إلى إنشاء قائمة مشروحة يمكنك الرجوع إليها لاحقًا.

وفيما يلي طريقة حفظ المواقع في خرائط جوجل:

1: افتح تطبيق خرائط جوجل

2: ابحث عن الموقع الذي ترغب في حفظه

3: اضغط عليه لفتح بطاقة المعلومات الخاصة به

4: اضغط على زر "حفظ" الموجود على

بطاقة المعلومات

5: حدد قائمة أو قوائم لحفظ الموقع فيها

6: اكتب أي ملاحظات قد ترغب في تذكرها

حول الموقع في مربع النص المحدد

7: اضغط على "تم"