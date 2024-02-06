تكنولوجيا: نظارة Vision Pro من أبل تحصل على تطبيق ChatGPT الخاص بـ OpenAI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد قدمت OpenAI تطبيق ChatGPT الخاص بها لنظارات Vision Pro الجديدة من أبل، والتي تتميز بطراز GPT-4 Turbo.

ويتيح ذلك للمستخدمين التفاعل مع الذكاء الاصطناعي من خلال النظارة الذكية في إعداد واقع معزز غامر للغاية (AR).

يتيح تطبيق ChatGPT على Vision Pro للمستخدمين التواصل مع الذكاء الاصطناعي بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك المدخلات النصية والصوتية والمرئية.

يعد التطبيق أحد التطبيقات الأولى التي تستخدم نظام VisionOS، وهو نظام تشغيل أبل لجهاز Vision Pro، المصمم لتحقيق التكامل السلس للمحتوى الرقمي مع العالم الحقيقي.

تتضمن Vision Pro ميزات متقدمة مثل Optic ID للمصادقة البيومترية من خلال تتبع العين والتعرف على قزحية العين، والصوت المكاني لتجارب صوتية نابضة بالحياة، وVisionKit لتطوير التطبيقات.

وعلى الرغم من أنه لم يتم تحديد الميزات التي سيستخدمها تطبيق ChatGPT، إلا أن هناك إمكانات كبيرة لتحسين تفاعلات الذكاء الاصطناعي باستخدام المدخلات النصية والكلام والمدخلات المرئية.

يمثل دمج ChatGPT مع Vision Pro خطوة نحو المزيد من التفاعلات الطبيعية والبديهية بين البشر والذكاء الاصطناعي. ويمكن للمستخدمين معالجة المشكلات المعقدة أو إنشاء محتوى عن طريق نطق التعليمات أو عرض المشكلات على الذكاء الاصطناعي عبر كاميرا النظارة.

ويمكن لهذا التكامل أن يحول المهام المختلفة، بدءًا من استكشاف المشكلات الميكانيكية وإصلاحها إلى تخطيط الوجبات والأنشطة التعليمية، من خلال الإدخال البصري المباشر.

يعد إتاحة ChatGPT على Vision Pro جزءًا من استراتيجية OpenAI لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية عبر منصات متعددة.

كان قد تم إتاحة ChatGPT سابقًا على أجهزة iPhone و iPad، مما أدى إلى توسيع نطاق وصول المستخدم.

يتوفر تطبيق ChatGPT مجانًا على متجر تطبيقات VisionOS، مع اشتراك اختياري للميزات المتقدمة والاستجابات الأسرع.

ويقدم المتجر أيضًا أكثر من 600 تطبيق آخر مصمم لمجموعة من الأغراض، مما يضمن نظامًا بيئيًا غنيًا لمستخدمي Vision Pro.

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