شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يتصدر بـ 3 مليار مستخدم.. أبرز منصات السوشيال ميديا انتشارا فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان فيسبوك الرائد في السوق، أول شبكة اجتماعية تتجاوز مليار حساب مسجل ويبلغ عدد مستخدميه النشطين حاليًا أكثر من ثلاثة مليارات مستخدم شهريًا، فيما تمتلك Meta Platforms أربعة من أكبر منصات الوسائط الاجتماعية، ولكل منها مليار مستخدم نشط شهريًا: Facebook (المنصة الأساسية)، WhatsApp، Facebook Messenger، وInstagram.

وفي الربع الثالث من عام 2023، أبلغ فيسبوك عن وجود حوالي أربعة مليارات مستخدم شهريًا للمنتجات العائلية الأساسية.

معظم الشبكات الاجتماعية ذات التصنيف الأعلى والتي تضم أكثر من 100 مليون مستخدم نشأت في الولايات المتحدة، ولكن خدمات مثل الشبكات الاجتماعية الصينية WeChat أو QQ أو تطبيق مشاركة الفيديو Douyin اكتسبت أيضًا جاذبية سائدة في مناطقها بسبب السياق والمحتوى المحلي، وقد أدت شعبية Douyin إلى قيام المنصة بإصدار نسخة دولية من شبكتها: تطبيق صغير يسمى TikTok.

وفيما يلى قائمة تضم أبرز منصات السوشيال ميديا انتشار في العالم، وعدد مستخدمي كل منها بحسب موقع statista للدرسات الاحصائية: