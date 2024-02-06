شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. رائد فضاء لعب الجولف على القمر منذ أكثر من 50 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما يعلم الجميع أن الإنسان وصل إلى القمر، ولكن لا يعلم إلا القليل أن رواد الفضاء لعبوا كرة الجولف على القمر منذ أكثر من 50 عام، ففي مثل هذا اليوم 6 فبراير من عام 1971، أصبح رائد الفضاء أبولو 14 آلان شيبرد أول شخص يلعب كرة الجولف على سطح القمر.



رائد فضاء

وفقا لما ذكره موقع "space"، كان رائد الفضاء هناك لإجراء بحث علمي، إلا أن لعبة الجولف المرتجلة لرجل واحد كانت في الحقيقة من أجل المتعة فقط، وتم بثها على الهواء مباشرة على التلفزيون.

وصنع شيبرد مضرب جولف مؤقتًا برأس مكون من ستة حديدات نقله من الأرض، وقام بربطه بمقبض أداة التنقيب عن القمر.

أحضر شيبرد كرتين جولف ليلقى بهم، نظرًا لأن بدلته الفضائية لم تكن مرنة جدًا، فيمكنه التأرجح بيد واحدة فقط، وسقطت إحدى الكرات في حفرة قريبة، فيما طارت الأخرى لأميال.