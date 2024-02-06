شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أزمة جديدة للذكاء الاصطناعى بشأن حقوق قانون التأليف والنشر فى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشلت حكومة المملكة المتحدة وشركات الذكاء الاصطناعي والمنظمات الإبداعية في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مدونة مقترحة من شأنها أن تضع مبادئ توجيهية واضحة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر.

كان مكتب الملكية الفكرية (IPO) يتشاور منذ ما يقرب من عام، مع شركات بما في ذلك مايكروسوفت، وجوجل DeepMind، وStability AI، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الفنية والإخبارية مثل هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، والمكتبة البريطانية، وصحيفة فينينشيال تايمز.

كان الغرض من المحادثات هو إنتاج كتاب قواعد حول استخراج النصوص والبيانات، حيث يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على مواد مثل الكتب والصور والأفلام التي ينتجها البشر - غالبًا بموجب حقوق الطبع والنشر.

ومع ذلك، لم يتمكن الكونسورتيوم الذي يتوسط الاكتتاب العام من الاتفاق على مدونة ممارسات طوعية، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، وهذا يعني أن الاكتتاب العام أعاد المسؤولية إلى المسؤولين في وزارة الابتكار العلمي والتكنولوجيا، والتي من غير المرجح أن تضع سياسات نهائية في أي وقت قريب، حسبما ذكرت الصحيفة نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

ويوجه انهيار المحادثات ضربة للمهنيين المبدعين، الذين يخشى الكثير منهم أن يتم نسخ أعمالهم وإعادة إنتاجها دون رصيد أو مقابل.

يتم تدريب العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT من OpenAI أو منشئ Stable Diffusion لتحويل النص إلى صورة من Stability AI، على البيانات المستخرجة من الويب. مستوحاة من هذه البيانات، تقوم الأنظمة بعد ذلك بتقديم إبداعات لا نهاية لها استجابة للمطالبات. وفي كثير من الأحيان، تكون المخرجات عبارة عن اشتقاقات واضحة لموادها المصدرية، حسبما نقلت TheNextWeb.

وفي عام 2023 وحده، اتهمت مئات الصفحات من الدعاوى القضائية وعدد لا يحصى من المقالات شركات التكنولوجيا بسرقة أعمال الفنانين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، إحدى أبرز القضايا كانت في الولايات المتحدة، حيث رفعت صحيفة نيويورك تايمز مؤخرًا دعوى قضائية ضد شركتي OpenAI وMicrosoft بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر.

نما استخدام الذكاء الاصطناعي بسرعة عبر صناعة الترفيه في السنوات الأخيرة، بدءًا من الكتب الصوتية الآلية والمساعدين الصوتيين وحتى مقاطع الفيديو المزيفة وأدوات تحويل النص إلى كلام، لكن القانون فشل في مواكبة ذلك.

وفي المملكة المتحدة، أطلقت إيكويتي، وهي نقابة عمالية تمثل 50 ألف من فناني الأداء والممارسين المبدعين، حملتها "أوقفوا سرقة الذكاء الاصطناعي للعرض" للضغط على الحكومة لتحديث القانون وتوفير حماية أفضل لسبل عيش الفنانين.

أخبرت شركة Equity UKTN اليوم أنها مستعدة لـ "إجراء صناعي" يذكرنا بإضرابات هوليوود عام 2023 إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقيات رئيسية بشأن الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، وانتقد ليام بود، المسؤول في النقابة العمالية، نهج "الانتظار والترقب" الذي تتبعه الحكومة في تنظيم الذكاء الاصطناعي.

لكن لا يقتصر الأمر على الفنانين الذين يطالبون بالاستخدام العادل للذكاء الاصطناعي، استقال رائد الذكاء الاصطناعي التوليدي إد نيوتن ريكس من Stability AI في نوفمبر بسبب استخدام الشركة الناشئة لمحتوى محمي بحقوق الطبع والنشر، وفي شهر يناير، أطلق منظمة غير ربحية تسمى Fairly Trained، والتي تعتمد شركات الذكاء الاصطناعي التي تحصل على بياناتها بشكل أخلاقي.