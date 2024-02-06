شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستعد لطرح تطبيق يوتيوب على Apple Vision Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة يوتيوب التابعة لجوجل في بيان قدمته لموقع The Verge، انه من الممكن أن يأتي تطبيق YouTube قريباً إلي متجر Apple Vision Pro App Store، وذلك في الوقت الذى طرحت فيه أبل سماعه Vision Pro بدون بعض التطبيقات الرئيسية، مثل Netflix وYouTube وSpotify.

وأكد YouTube أنه "متحمّس" لإطلاق Vision Pro وأن التطبيق موجود على خريطة طريق الشركة، ولكن لم يتم تحديد توقيت.

جاء في بيان يوتيوب: "يسعدنا أن نرى إطلاق Vision Pro وندعمه من خلال ضمان حصول مستخدمي YouTube على تجربة رائعة في Safari، وليس لدينا أي خطط محددة لمشاركتها في الوقت الحالي، ولكن يمكننا التأكيد على أن تطبيق Vision Pro موجود في خريطة الطريق الخاصة بنا.

في بعض الأحيان، استغرق موقع YouTube والشركة الأم Google سنوات لتبني ميزات Apple الجديدة، لذلك ليس من الواضح تمامًا متى قد نرى بالفعل تطبيق YouTube للجهاز، في غضون ذلك، أنشأ كريستيان سيليج، مطور Apollo، تطبيقًا يسمى "Juno" لمشاهدة YouTube على Vision Pro، وبدلاً من ذلك، يمكن مشاهدة مقاطع فيديو YouTube من متصفح Safari.

لا يسمح عمل Juno ولا YouTube على الويب لمالكي Vision Pro بمشاهدة مجموعة مقاطع فيديو 360 و3D على YouTube، وقال متحدث باسم شركة Apple لموقع The Verge إن السبب في ذلك هو أن المحتوى "تم إنشاؤه للأجهزة التي لا تقدم تجربة مكانية عالية الجودة".

قالت شركة Apple إنها تعمل على دعم محتوى WebXR والذي قد يسمح في النهاية بعرض مقاطع فيديو YouTube VR على الويب باستخدام Safari، لكنه لا يزال معيارًا جديدًا.

لا يستفيد WebXR حتى الآن بشكل كامل من إمكانات الطاقة والأداء والتفاعل التي يتمتع بها ‌Apple Vision Pro‌ وvisionOS، لكن Apple تساهم في معايير الويب W3C بما في ذلك WebXR.