تكنولوجيا: Realme تخطط لإطلاق نموذج شفاف من هاتف Realme 12 Pro Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شارك “Francis Wong” الرئيس التنفيذي لشركة Realme في السوق الأوروبي صور رسمية لنموذج خاص من هاتف Realme 12 Pro Plus يظهر بتصميم شفاف.

تستعد شركة Realme لإطلاق نموذج شفاف من هاتف Realme 12 Pro Plus قريباً، وهو ما أكد عليه “Francis Wong”، حيث يعد هذا الإصدار نموذج معدل من الهاتف ينطلق بشكل رسمي خلال الفترة القادمة، على أن يتوفر بكميات محدودة في الأسواق.

ولقد قدمت Realme هواتف Realme 12 Pro، وRealme 12 Pro Plus بشكل رسمي خلال الأسبوع الماضي، حيث تميز كلا الهاتفين بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.7 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما يضم كلا الهاتفين بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم الهاتفين تقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

أيضاً يأتي هاتف Realme 12 Pro Plus برقاقة معالج Snapdragon 7s Gen 2، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما يتميز هذا الإصدار بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية تشمل مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر periscope telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل لدعم التكبير البصري حتى 3 مرات، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

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