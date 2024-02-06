تكنولوجيا: صور رسمية توضح تصميم هاتف Nothing Phone (2a) المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت أحدث الصور الإعلامية نظرة واضحة لتصميم هاتف Nothing Phone (2a) المتوسط المرتقب، بتصميم لا يتضمن واجهة “Glyph”.

يستمر هاتف Nothing Phone (2a) في جذب الأضواء في ترقب للإعلان الرسمي، واليوم تقدم الصور الإعلامية الرسمية تفاصيل مؤكدة حول تصميم الهاتف.

وتؤكد الصور الرسمية على أن هاتف Nothing Phone (2a) يأتي بكاميرة مزدوجة والتي تظهر في الجانب الأيسر من الغطاء الخلفي للهاتف على عكس الصور المسربة السابقة ثلاثية الأبعاد.

وتؤكد الصور الإعلامية أيضاً على أن هاتف Phone (2a) المتوسط يتميز بتصميم لا يتضمن واجهة “Glyph”، كما تكشف الصور عن تصميم يحاكي Nothing Phone (1) بشكل كبير وأيضاً Nothing Phone (2) لكن دون ملف الشحن اللاسكي، مع تصميم شفاف ودون إضاءة LED.

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